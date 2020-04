MISTERIJ U ZAPREŠIĆU: Tijelo umirovljenika 4 godina ležalo u septičkoj jami! Kako je umro Viktor Jajčanin?

Autor: Dnevno

U mjestu Rozga nedaleko od Zaprešića u septičkoj jami pronađeno je tijelo za sada neidentificiranog muškarca. Ipak, mještani pretpostavljaju da se vrlo vjerojatno radi o tijelu Viktora Jajčanina kojem se s noći 8. na 9. prosinac 2016. godine gubi svaki trag. Viktor, tada umirovljeni 63. godišnjak, Hrvat s nizozemskom adresom u Amsterdamu, samo dan prije došao je autom iz Nizozemske u posjet prijatelju. Sin vlasnika kuće, odlučio je isprazniti septičku jamu nakon više godina i tako je pronađeno tijelo muškarca, piše Jutarnji list.

Naime, prema informacijama sa stranice nestalih, umirovljenik Viktor Jajčanin na put je krenuo iz Amsterdama 7.prosinca svojim Ford Escortom caravanom nizozemskih oznaka i sretno je stigao u Selsu ulicu 7. u Kraju Gorgnjem Dubravičkom. Večer prije nestanka bio je u lokalnoj birtiji, odakle je krenuo u mjesto Rozgi gdje je trebao prespavati kod prijatelja, do kojeg nikada nije stigao.

Auto je pronađen uz cestu, a suvozačka vrata bila su otvorena. U automobilu su bile stvari i mobitel. “Pretpostavljam da je otvorio vrata jer je tada još bila kvaka u ovoj prostoriji u kojoj je septička i nije vidio i upao je u nju. Da ga je netko bacio, pa ne bi ostavio upaljeno svjetlo i otvorena vrata. Valjda je malo popio, nije vidio da je rupa i upao je u nju. Tražili su dan, dva i onda je sve stalo”, govori sin vlasnika kuće gdje je nađeno tijelo.

“Čistio sam svoju septičku pa sam onda odlučio isprazniti i ovu kod tatine kuće koji tu inače ne živi. Bilo je negdje oko 10, 10.30 sati. Izvukao sam prvu cisternu i kad sam ispumpavao drugu, osjetio sam da se crijevo zaštopalo. Vidio sam da pluta leš koji je bio na prsima. Nazvao sam tatu, a on je nakon toga nazvao policiju. Bili su tu sve do kasnog popodnevn. Rekli su da prema onome što vide nema tragova nasilja. Na tijelu su bili sat, lančić i narukvica. Čuo sam i ja o kome je riječ i da je taj čovjek pil’ okolo po birtijama”, kaže sin vlasnika kuće.

Ipak, ima i onih koji ne dijele to mišljenje, pa je tako jedan od mještana smatra da nije mogao baš sam upasti kroz otvor i još zatvoriti poklopac šahta. Jutarnji list kontaktirao je i Meri Visser Jajčanin, kćer nestalog Viktora. O ovom događaju prvi put je čula od novinara. Kaže da je pokušavala pronaći oca i od hrvatske policije je tražila broj prijatelja kod kojeg je otac trebao biti, međutim sve bezuspješno. Priznaje da je njen otac imao problema s alkoholom nakon rastave te da je volio izazivati. Ona sumnja da je njenog oca netko bacio u septičku. “Možda je nekome nešto rekao i onda su rekli-ajmo riješiti tu pijanu budalu. Nitko me nije obavijestio ni o čemu. Policajka iz Zaprešića poslala mi je fotografiju naočala koje su nađene i ja sam potvrdila da su to naočale mog oca”, govori kćer nestalog. Policija provodi kriminalističko istraživanje i utvrđivanje identiteta.