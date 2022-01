MISTERIJ POSLJEDNJE SNIMKE, VIDI SE JOŠ JEDNA SILUETA! Nenad Periš: ‘Čini mi se da je isti tempo spuštanja, obratio sam pažnju na to’

Autor: L.B.

Za nestalim Matejem Perišom u Srbiji se traga već 19. dan. Analiziraju se detalji, policije dviju zemalja surađuju, pretražuju se Sava i Dunav, no mladom Splićaninu nažalost još uvijek nema ni traga.

Međutim, Nenad Periš, otac nestalog Mateja, kako kaže, još ne gubi nadu te je rekao kako liježe i budi se s nadom.

O posljednjoj snimci, ispred restorana Savanova, na kojoj se vidi silueta osobe slične Mateju kako se spušta prema rijeci i nestaje u mraku, Nenad Periš je rekao kako sumnja da je riječ o odrazu njegovog sina, ali da svakako policija sve treba ispitati.

Još se jedna osoba spuštala prema rijeci?

Naime, nova misterija u vezi posljednje snimke kobne večeri, na kojoj se vidi mladić kako se spušta stepenicama ka Savi je ono što se na trenutak vidi u drugom uglu. Čini se kako se radi o još jednoj osobi koja se također kreće prema rijeci.

Silueta je vidljiva s desne strane, kako se istovremeno s Matejem spušta niz ponton koji vodi ka Savi.

Međutim, za sada nema nikakvih informacija o tome je li policija uspjela identificirati osobu sa snimke, dok Nenad Periš dodaje kako nema novih informacija o slučaju za sada.

‘Obratio sam pažnju na to’

Telegraf.rs je u utorak objavio kako policijski istražitelji pokušavaju na osnovu snimke utvrditi pripada li silueta koja se posljednja vidi na snimci Mateju. Prenose i izjavu Matejevog oca koji je kazao da ne može sa sigurnošću tvrditi da je na snimci kamere restorana Savanova Matej, ali da po načinu hoda, odnosno spuštanja po stepenicama misli da je to njegov sin.

“Mislim da je to odraz Mateja. Čini mi se da je isti tempo spuštanja te siluete i Mateja, pa mi se čini kao da je to zapravo Matejev odraz. Obratio sam pažnju na to, ali mi se tako čini. Opet, mislim da policija to mora ustanoviti, zato postoje eksperti”, zaključuje Periš.









No, svi se slažu kako je ključno pitanje na koje što prije treba pronaći odgovor zbog čega je Matej izašao iz kluba, kao i zbog čega je trčao do restorana Savanova, gdje je znakovito usporio trk te sišao niz stepenice prema Savi, nakon čega mu se gubi svaki trag.

Snimku nadzornih kamera ispred restorana Savanova pogledajte ispod.