MISTERIJ NESTANKA LATVIJCA U SPLITU: Već godinu dana nema mu ni traga, u apartmanu pronašli kartice, mobitel i prijenosno računalo!

Autor: L.B.

Prije desetak dana prošla je godina od kada je u Splitu nestao 48-godišnji turist Arkady Kuhn, rođeni Latvijac s prebivalištem u Zürichu u Švicarskoj, koji je imao i njemačko i švicarsko državljanstvo. Unatoč naporima splitske policije da pronađu bilo kakav trag koji bi ukazivao na to što se dogodilo Latvijcu i zašto je tako iznenada nestao iz unajmljenog apartmana u Rokovoj ulici u Splitu, do danas niti jedno pitanje vezano za njegov nestanak nije dobilo svoj odgovor.

Njegova sestra i prijatelji nedavno su kontaktirali policiju i poručili da će po Splitu iznova oblijepiti oglase s informacijama o nestalom muškarcu, pa su tako po svakom stupu ulične rasvjete i svakom dostupnom komadu zida polijepili plakate, nadajući se da će se netko možda sjetiti barem ikakve informacije o njemu, piše Slobodna Dalmacija.

Na slučaju splitska policija i dalje aktivno radi, a prema neslužbenim informacijama, do sada u cijelom slučaju nisu uočili apsolutno ništa što bi ih upućivalo da je Arkadyjev nestanak posljedica nekog kaznenog djela.

Prijatelji su se vratili kućama, a Arkady je produljio svoj boravak

Ono što se zna je da je 48-godišnji trgovački putnik, koji je radio za jednu njemačku modnu tvrtku, u Hrvatsku došao na odmor desetak, petnaest dana s prijateljima prije nego je prijavljen njegov nestanak.

To mu nije bio prvi put u Hrvatskoj, a s društvom je tijekom dva tjedna boravka obišao nekoliko turističkih destinacija po obali.

No, prijateljima je odmor završio, vratili su se kućama, a Arkady je rekao kako će ostati još neko vrijeme u Splitu kako bi ga bolje upoznao. Budući da nije imao ženu i djecu, a posao mu je bio fleksibilan, mogao je sebi to priuštiti.

Pročešljali sve, bez ikakvog uspjeha ili traga

Nakon nekoliko dana u solo aranžmanu u Splitu, 11. kolovoza prošle godine, oko 21 sat Arkady je izašao iz apartmana. Bio je odjeven u bijelu majicu, jeans hlače i bijele Lacosta natikače na nogama. Nikad se nije vratio i tada je zadnji put viđen, odnosno snimljen je nadzornim kamerama jednog obližnjeg objekta.

Nedugo nakon prijave nestanka, policija je pročešljala sve lokacije s videonadzorom kako bi provjerili je li negdje viđen, no bez ikakvog uspjeha. Budući da je postojala mogućnost da je otišao na kupanje, detaljno su pretražene i sve plaže u blizini, s obzirom da su, prema riječima njegovih prijatelja, to bila mjesta na koja je znao ići. No, ni tu nisu imali nikakvog uspjeha.









Koliko se zna, običaj mu je bio da sa sobom nosi par stotina kuna, pa se pretpostavlja da je toliko novca imao kod sebe i u trenutku nestanka. Ostatak novca te njegov mobitel i prijenosno računalo pronađeni su u apartmanu. Isto tako, nađeni su i njegovi dokumenti, kreditne kartice i ostali osobni predmeti. Zbog toga policija kao motiv nestanka isključuje eventualno koristoljublje, odnosno mogućnost da je napadnut zbog pljačke.

Policija ne isključuje nijednu mogućnost

Prema informacijama do kojih se došlo u razgovoru s obitelji i prijateljima proizlazi da Arkady nije imao nikakvih zdravstvenih problema, da je imao uredan privatan život i da nitko nije mogao naslutiti da bi se ovako nešto moglo dogoditi.

Pregledom njegovog računala i mobitela nije pronađen niti jedan “sumnjivi” kontakt s bilo kim, a utvrđeno je i da nikad nije bio povezan s bilo kakvim kriminalnim aktivnostima. Iz prikupljenih podataka njegovih bankovnih računa ništa “čudno” nije uočeno, ikakva sumnjiva transakcija ili podizanje veće svote novca.

S obzirom na to da je već prošlo više od godinu dana od njegova nestanka, a nema nikakvog traga, policija i dalje ne isključuje ni jednu mogućnost – od toga da je moguća žrtva kaznenog djela, da je možda sam sebi ​oduzeo život, ili da je, pak, negdje nastradao nesretnim slučajem.









Sve se opcije i dalje istražuju, a svi oni koji imaju bilo kakvu informaciju, pa makar je smatrali i nevažnom, o nestalom Latvijcu neka se jave na 192.