Misterij nestalog unesrećenog vozača, obitelj optužuje policiju: ‘Obilazimo šume i polja’

Autor: Dnevno.hr

Nakon što je u nedjelju ujutro oko 8 sati izazvao prometnu nesreću na cesti Požega – Mihaljevci, uslijed koje je automobilom sletio u rijeku Veličanku, nakon čega mu se gubi svaki trag, još uvijek se ne zna gdje je vozač Honde.

Naime, u toj je nesreći teške tjelesne ozljede zadobio 30-godišnji suvozač iz Honde, dok je 70-godišnji vozač VW Pola koji je Honda udarila, lakše ozlijeđen.

U PU požeško-slavonskoj potvrdili su Jutarnjem da je vozač 37-godišnjak s područja Velike, iz Mihaljevaca, koji je na privremenom radu u Njemačkoj, zbog čega su na Hondi njemačke registracijske oznake.





‘Možda negdje nepomično leži, a možda više i nije među živima’

Osim toga, policija tvrdi da za vozačem još uvijek traga te su najavili kako će protiv 37-godišnjaka podnijeti kaznene prijave zbog izazivanja prometne nesreće i zbog nepružanja pomoći unesrećenim osobama.

Međutim, istovremeno, njegova obitelj je očajna i nezadovoljna jer je, kako kažu, potraga za njim obustavljena.

“Mi zapravo ne znamo ništa o tome što se dogodilo i je li N. uopće pobjegao kako se navodi u policijskom izvješću, odnosno je li to svjesno učinio. Štoviše, s obzirom na okolnosti nesreće, velika je mogućnost da je i sam teško ozlijeđen, a kako vidimo, intenzivna potraga za njim je prestala. Nezadovoljni smo s time.

Mi ga tražimo od nedjelje ujutro, cijelu noć nismo spavali, obilazimo šume i polja, a policija se, kako vidimo, samo vozi autima po cesti i to je njihova potraga. Znači, oni su u biti obustavili potragu, a mi smo očajni. Sigurni smo da bi se on već negdje pojavio, da bi došao svojoj kući i potražio pomoć da je to u stanju. Možda negdje nepomično leži, a možda više i nije među živima. Mi više ne znamo gdje bismo ga tražili”, kroz suze je kazala očajna članica uže obitelji nestalog vozača, dodavši i kako ju je strah da ga nije možda povukla nekadašnja brana koja se nalazi nedaleko od mjesta nesreće.









‘Čovjek u vodi je bio izvan sebe’

A do nesreće je, podsjetimo, došlo tako što je vozač Honde uslijed neprilagođene brzine prešao vozilom u suprotnu prometnu traku i prednjim lijevim bočnim dijelom vozila udario u prednji lijevi bočni dio Pola, kojim je upravljao 70-godišnjak. Nakon toga, Honda je udarila u metalni stup s prometnim znakom i sletjela u Veličanku, dok je Polo završio u kanalu s druge strane ceste.









Prvi je na mjestu nesreće bio Ladislav Walter iz Trenkova, koji je vidio Polo u kanalu i stao kako bi pomogao. Vozač Pola mu je rekao što se dogodilo i da je on dobro, a Walter se malo prošetao i čuo pozive upomoć.

“Kada sam se približio, vidio sam plavi auto u rijeci i čovjeka pokraj auta koji je bio do vrata u vodi i nije se mogao pomaknuti. Ušao sam u vodu i držao ga iznad vode dok mi nije došao pomoći još jedan čovjek, a ubrzo je stigla i Hitna pomoć, pa smo ga svi zajedno iznijeli iz vode. Čovjek u vodi je bio izvan sebe i znam samo da mi je rekao da je on bio suvozač u tom autu, a da ga je vozač ostavio i pobjegao”, ispričao je Walter i dodao kako mu je ozlijeđeni 30-godišnjak, inače iz Požege, rekao da ga je vozač Honde povezao jer je ovaj stopirao.

Policija tvrdi da traži vozača

Policijska istraga utvrdit će jesu li se njih dvojica od ranije poznavali ili susreli i prije nego što su zajedno sjeli u auto. U tom smislu pregledavaju se i nadzorne kamere, a vozač je navodno posljednji put viđen u kafiću na benzinskoj postaji na izlazu iz Požege prema Velikoj.

Što se tiče prozivanja od strane obitelji vozača, iz PU požeško-slavonske su Jutarnjem rekli da nisu upoznati s time.

“Mogu potvrditi da policija u suradnji s HGSS-om i dalje traga za vozačem, ujedno i vlasnikom Honde. Već u nedjelju potraga je obuhvatila šire područje oko mjesta nesreće u čemu su sudjelovali i pripadnici HGSS-a uz pomoć potražnih pasa i dronova. I dalje činimo sve što je potrebno kako bismo pronašli 37-godišnjaka”, kazala nam je Nikolina Janković, glasnogovornica PU požeško-slavonske.