Misterij masovne tučnjave u Splitu: ‘Kažu da su bili drogirani’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Štefanje je u Splitu počelo dramatično, policija je malo prije šest sati ujutro primila dojavu o fizičkom sukobu više osoba u ugostiteljskom objektu u Zrinjsko-Frankopanskoj ulici u Splitu.

Dvije osobe prevezene su u bolnicu zbog ozljeda koje su im nanesene oštrim predmetom, a dvije su dovedene u policiju.

No, to su tek obrisi priče. Policija je uglavnom rekonstruirala događaj, no motive još nije.

U tučnjavi su ozlijeđene dvije osobe u dobi od tridesetak godina. Žena je zadobila reznu ranu tvrdim predmetom po prstu te je nakon obrade puštena na kućnu njegu. Ozlijeđeni 29-godišnjak u masovnoj tučnjavi u klubu je izvan životne opasnosti, no zadržan je na daljnjem liječenju na Klinici za kirurgiju splitskog KBC-a.

Policija ne vjeruje da su se potukli bez veze

Oni koji su vidjeli sukob kažu da je do sukoba došlo bez veze, ali policija tu tezu ne prihvaća te istražuje i motive. U prostorijama policije se za sada nalaze dvije osobe kao mogući osumnjičeni, ali je izvjesno da će samo jedna osoba biti prijavljena za nanošenje teške tjelesne ozljede u pokušaju.









Vlasnik: Nitko ne zna motiv

Slobodna Dalmacija razgovarala je s vlasnikom “Kuke” Marinom Kelezom, kojeg su probudili.

“Ova dva mulca su se sukobila ispred vrata i to taman kada se glazba gasila, a ljudi odlazili u pet minuta do šest, jutros. Kažu mi da su obojica bila drogirana, a nitko ne zna motive. Stvarno, kažem vam, ne sudite o objektu po tome što neki neodgovorni gosti naprave u trenucima svojih raznih stanja”, rekao je vlasnik.









