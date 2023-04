MISLIO JE DA ĆE SE IZVUĆI! Afera koja mijenja hrvatsku političku scenu: ‘Sada strahuje za budućnost, ovim bi mogao izgubiti baš sve’

Autor: Ivana Violić

Afera Sortirnica ovih je dana ozbiljno uzdrmala riječku političku scenu i tamošnju aktualnu, ali i bivšu gradsku vlast, tim više što upućeni u ovaj slučaj svjedoče kako se on tek treba raspetljati, a pitanje je do koga će sve kraci afere dovesti. Zasad je afera dovela do vlasnika međimurskog Tehnixa Đure Horvata, koji je ujedno član SDP-a, baš kao i bivši riječki gradonačelnik, umirovljeni Vojko Obersnel, s kojim je Horvat i dogovarao gradnju sporne sortirnice koja je, kao što to sumnja europski tužitelj u Zagrebu, preplaćena. Europski tužitelji kadrove iz riječke gradske uprave, Čistoće i Tehnixa sumnjiče za namještanje natječaja za sortirnicu te napuhavanje računa za oko pola milijuna eura koji su po svemu sudeći završili u nečijim rukama, a pitanje svih pitanja je u čijim.

Složena situacija

Nije ovo prvi put da se Rijeka i njezin gradonačelnik Obersnel spominju u kontekstu istraga i afera, ali za razliku od DORH-a koji je po Rijeci godinama tapkao, europski tužitelji u ovom su gradu krenuli s prvim uhićenjima, koja su kod Obersnela izazvala nervozu jer su ljudi koji su pali njegovi operativci i višegodišnji suradnici. Da je situacija za Obersnela složena, može se zaključiti i iz spisa, odnosno iz toga što je još 2012. godine svojim suradnicima, uključujući i privedenu pročelnicu Irenu Miličević, proslijedio e-poruku u kojoj Tehnix nudi ideju decentraliziranog sustava zbrinjavanja otpada, postavljajući pitanje “hoćemo li ih kontaktirati”. Tehnix se inače ponudio za posao gradnje sortirnice koji je na koncu dobio, a nije nevažno ni to što se Obersnel s gazdom Horvatom sastao krajem listopada te iste 2012. godine, i to baš u Rijeci. Projekt težak 26 milijuna eura, prema sumnjama europskih tužitelja, odrađen je tako što su uvjeti natječaja, pa i njegova cijena, bili unaprijed dogovoreni i prilagođeni Tehnixu, pa nije nemoguće da je i Obersnel, koji se s Horvatom sastajao, za to mogao znati.

Europski tužitelji otkrili su da je poduzetnik, Horvat koji sebe predstavlja i kao inovatora, posve neinovativno za hrvatske uvjete izmijenio troškovnik povećavši ukupnu cijenu za oko pet milijuna kuna, i to tako što je kemijskom olovkom precrtao iznos od pet milijuna i dodao broj deset. Taj iznos na koncu nije prošao jer su u riječkoj gradskoj upravi to ipak ocijenili kao neopravdano. No, bez obzira na taj manevar, kroz ovu se aferu od prvog dana Horvatova privođenja neprestano provlači Obersnelovo ime, njega i u Rijeci opisuju kao posrednika između ondašnje gradske uprave i Horvatove tvrtke, a ta afera neugodno je odjeknula i u SDP-u, u kojem strahuju da bi nakon svega što se događa mogli izgubiti Rijeku, svoju posljednju utvrdu.





Strahuje i Obersnel da bi nakon ove afere na koncu doista mogao ostati politički umirovljenik, jer je malo vjerojatno da će ga nakon ovog skandala SDP staviti na svoje liste za iduće parlamentarne izbore kao što se to očekivalo. Bolno je sve to za SDP u kojem napominju da se nikada istraga nije ovako približila njihovu riječkom gradonačelniku. Koliko je ova priča neugodna za Obersnela i SDP, toliko je nezgodna i za aktualnog gradonačelnika Rijeke Marka Filipovića koji je politički stasao baš u Obersnelovoj sjeni, u kojoj je bio i onda kada je konkurentska tvrtka na spornom natječaju namještanom za Tehnix Grad Rijeku upozoravala upravo na to sporno namještanje, što su gradski oci ignorirali.

Dokaže li se da je Horvat, kao što se spekulira, u ime gradske vlasti odgovarao i na primjedbe konkurentskih tvrtki, to bi moglo izazvati još veće neugodnosti za riječku gradsku vlast, a Obersnel će u konačnici teško pobjeći od političke odgovornosti jer ovdje govorimo među ostalima i o Ireni Miličević koja se s njime provlačila i kroz aferu Tržnice Rijeka, za koju je prijava odbačena premda se sumnjalo da je riječki gradski proračun oštećen za basnoslovnih 80 milijuna kuna. Uz riječki SDP vezala se i afera uhićenja, a zatim i brzog puštanja na slobodu šefice Direkcije poslovnih objekata Grada Rijeke Željke Marković, koja je također godinama surađivala s privedenom Miličević u Odjelu za komunalni sustav.

Upravo je zbog privođenja Irene Miličević Obersnel posebno zabrinut jer je riječ o najmoćnijoj ženi riječkog komunalnog sustava koju u njezinu gradu nazivaju Obersnelovom čeličnom lady. Riječ je o ženi koju znanci opisuju kao potpuno apolitičnu, ali i ženi koja je u gradsku upravu još u Linićevoj eri u Rijeci došla iz 3. maja. Strelovit uspon i odriješene ruke dobila je u Obersnelovu mandatu, a njihov odnos opisuje se kao odnos pun povjerenja, što se može zaključiti i iz toga što je Obersnel kolegici Miličević prepustio najvažniji resor u svojoj gradskoj upravi, dajući joj pritom odriješene ruke. Obersnel se potpuno oslonio na sposobnosti svoje karakterne suradnice, a isto vrijedi i za Jasnu Kukuljan, koja je također privedena zbog afere Sortirnica.

Svjetski putnik

Dvjema damama trenutno je vjerojatno na umu sloboda, a kako se misle dovesti do toga i koga sve kane povući za sobom i koga uopće mogu povući, ostaje da se vidi. No ono što je već sada vidljivo jest nedostatak elementarne političke kulture riječkoga gradonačelnika Filipovića koji je usred afere Sortirnica digao sidro i otputovao u Indiju, u kojoj će boraviti sve do 18. travnja. Filipović je inače, baš poput svojeg kolege Puljka, sklon putovanjima pa je tako u godinu i pol dana mandata na službenim putovanjima proveo više od tri mjeseca, odnosno gotovo sto dana, proputovao je niz europskih zemalja, ali je posjetio i Japan, Mongoliju i Uzbekistan. Premda je sporni natječaj za sortirnicu proveden u Obersnelovu mandatu, nije tajna da je Filipović u to vrijeme bio njegov zamjenik, odnosno riječki dogradonačelnik koji je usput budi rečeno u kampanji za lokalne izbore tvrdio da se kao inženjer građevine u Obersnelovoj eri uglavnom bavio komunalnim pitanjima, što sortirnica svakako jest.