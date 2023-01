‘MISLIM DA PUTIN HVATA ZRAK’ Svijet u nevjerici: ‘Zanimljivo, a bio je spreman bombardirati bolnice, vrtiće i crkve’

Ruski predsjednik Vladimir Putin izazvao je val reakcija najavom da traži privremeni prekid vatre kako bi se proslavio pravoslavni Božić.

Američki predsjednik Joe Biden smatra da Putin pokušava ‘doći do malo zraka’, proglašavanjem primirja od sutra u podne do ponoći 7. siječnja.

“Nerado odgovaram na išta što Putin kaže. Bilo mi je zanimljivo. Bio je spreman bombardirati bolnice, jaslice i crkve 25. i Novu godinu”, rekao je Biden i dodao kako misli da ruski predsjednik pokušava dobiti malo prostora.

Glavni tajnik UN-a, António Guterres, pozdravio bi svaki prekid vatre u Ukrajini tijekom pravoslavnog Božića, rekao je glasnogovornik organizacije.

Glasnogovornik UN-a priznao je da nikakvo privremeno primirje neće zamijeniti pravedan mir u skladu s Poveljom UN-a i međunarodnim pravom.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova objavio je na Twitteru da se ruski prijedlog o prekidu vatre “ne može i ne treba uzeti ozbiljno”.

Ubrzo nakon Putinove najave da će Rusija privremeno prekinuti borbe duž cijele crte bojišta u Ukrajini za obilježavanje pravoslavnog Božića, ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba osudio je tu najavu.

“Predsjednik Zelenski je predložio jasnu formulu mira od 10 koraka. Rusija je to ignorirala i umjesto toga granatirala Herson na Badnjak, lansirajući masovne napade raketama i bespilotnim letjelicama na Novu godinu. Njihov sadašnji “jednostrani prekid vatre” ne može se i ne treba shvaćati ozbiljno”, poručio je na Twitteru.

