‘MISLIM DA JE VRIJEME!’ Uzinić progovorio o zlostavljanju u Crkvi: ‘Nisam imao namjeru tako se slomiti’

Istup riječkog nadbiskupa Mate Uzinića, koji je u ponedjeljak u Nadbiskupskom domu otkrio nove detalje o svećenicima koji su zlostavljali maloljetnike te se ispričao svim žrtvama, izazvao je veliko zanimanje u javnosti.

O tome je progovorio i u središnjem Dnevniku HTV-a gdje je s njim razgovarao voditelj Branko Nađvinski.

Zašto ste baš jučer odlučili javno progovoriti o zlostavljanju i pedofiliji u crkvenim redovima pod vašom ingerencijom? Za niz slučajeva znali ste više od dvije godine. Je li možda riječ o kontroli štete prije nego što sve detaljno objave mediji? Koliko su zapravo bile iskrene vaše suze na konferenciji za novinare? Upravo se ta pitanja danas mogu čuti.





“Teško ja mogu procijeniti koliko je iskreno, to drugi trebaju procijeniti. Nisam imao namjeru tako se slomiti pred medijima. Nažalost, to mi se dogodilo i ja se ne osjećam ugodno zbog toga. Ja već duže vrijeme planiram objaviti ove podatke. Neki procesi su tek nedavno završeni, neki su još u tijeku, barem kod Županijskog državnog odvjetništva, još su predistražne radnje. Radio sam na rješavanju samih slučajeva, prijavljivanju kako Dikasteriju za nauk vjere nakon što se završe, tako i Županijskom državnom odvjetništvu. Nije bilo sve već dosad još dovršeno, dakako da je ovo što se počelo događati imalo utjecaj na to da sam odlučio krenuti u ovom trenutku. Međutim, kao što sam rekao, u nekoliko sam navrata ponovio, jedan od njih je u travnju ove godine, o tome sam govorio u Novom listu, govorio sam o tome i na zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije, govorio sam o tome i na konferenciji za novinare koja se održala nakon te biskupske konferencije, tako da je to nešto što sam mislio napraviti, ali to nije lako”, rekao je nadbiskup Uzinić.

U crkvenim se redovima, doznajemo, mogu čuti zamjerke zbog vašeg samostalnog, nekoordiniranog istupa. Kakve ste reakcije osobno čuli ili dobili od jučer do danas od vaših kolega? Čega ima više – potpore ili negativnih kritika? “Mislim da u Crkvi svi koji se žele razračunati s ovom pojavom to podržavaju i hvale, pohvaljuju. Mislim da je bilo vrijeme da se na ovaj način počnemo također suočavati s ovom pojavom jer bez toga teško možemo transparentno i do kraja promijeniti i tu situaciju u Katoličkoj crkvi. Dosad smo to rješavali, trudili se rješavati na kanonskim razinama i prijavljujući Državnom odvjetništvu i policiji. Međutim, potrebno je da se i javnost tu pozna kako bi same žrtve vidjele da su one u središtu naše pažnje, kako bi one zbog ovoga također dobile priliku da se aktivnije uključe u ove procese jer žrtve nam trebaju biti na prvom mjestu”, poručio je riječki nadbiskup.

Imate li namjeru pozvati i druge biskupe da postupe kao i vi jučer? Kakve konkretne poteze, odluke očekujete od Hrvatske biskupske konferencije vezano uz problem svećeničkog zlostavljanja? Kako spriječiti neka moguća buduća zlostavljanja u crkvenim redovima? “Ja sam predsjednik Povjerenstva HBK kojemu je zadaća raditi na ovom planu i već sam u nekoliko navrata govorio o tome da je potrebno prikupiti sve podatke, a onda je bila namjera i da se o tim podacima obavijesti javnost. Mi ne znamo prave razmjere ovoga. Tako da je naša namjera da se polako ide u tom smjeru, no svaka istraga i sve ovo što se događa nije u ovlasti HBK nego pojedinih biskupa. Što se čini da se ovo ne bi događalo? Evo sama činjenica da se radi na kažnjavanju zlostavljača, da ih se udaljuje iz situacije da mogu biti zlostavljači, da se šalje poruka da za zlostavljače nema mjesta u Crkvi, da Crkva ne smije i ne može biti sigurno mjesto za zlostavljača, ali da treba biti sigurno mjesto za žrtve, i jest posebno jaka poruka koja zasigurno pomaže u suočavanju. Radimo dosta na edukaciji i na drugim stvarima, izdali smo i neke priručnike, dakle radi se ono što se može”, kaže Uzinić.