Mislav Kotarac o prijetnjama HNS-ovca: ‘Upozoravao sam na nepravilnosti u radu, a on mi je rekao da će mi glavu odšarafiti!’

Autor: Dnevno

Predsjednik Radničkog vijeća Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Mislav Kotarac, snimio je prijetnje direktora Fonda Dubravka Ponoša koji mu je poručio da će mu odšarafiti glavu, te je u intervjuu za N1 televiziju objasnio svoju stranu priče.

“Nisam očekivao, samo sam doživio još jedan šok i stres. Čudi me s obzirom da su postupci koji su tajni u tijeku, čudi me kako je to došlo do čovjeka protiv kojeg su usmjerene neke od prijava”, komentirao je Mislav Kotarac te dodao što bi mogao biti razlog prijetnji, “ja sam kao savjestan građanin i predsjednik Radničkog vijeća ukazivao na nepravilnosti i nelogičnosti u njegovim potezima, u punih godinu dana niti jednom, unatoč bezbroj poziva nije našao shodnim da se upozna s nama iz Radničkog vijeća.”

“Kada ukazujete na nepravilnosti, a vidite da se stvari nikako ili sporo odvijaju, a oni za koje su sumnja da su izvršitelji nepravilnosti napreduju u sustavu, koji su doveli do minusa u Fondu da i dalje raspolažu s novcima, sve se to odražava na položaj radnika. Laž je da sam inicirao sastanak, samo sam napisao izvješće o aktivnostima Radničkog vijeća i svim dokazima iz čega se moglo vidjeti što radi Radničko vijeće za radnike”, tvrdi Kotarac.

Odbacio je kao neistinite tvrdnje direktora Fonda da je tražio povlastice i da ga je ucjenjivao. “On je mene pozvao na sastanak i išli smo stavku po stavku izvješća Radničkog vijeća i prijetio mi je.” Dodaje da je na bolovanje otišao jer mu je prijetio smrću, a kod doktorice je dobio injekciju Normabela jer je imao panični napad. “Nakon sastanka sam obavijestio članove Radničkog vijeća što se dogodilo, nažalost nisam dobio odgovor od njih jer su u strahu, a kolegica mi je rekla da je pozvao na saslušanje članove Radničkog vijeća”, rekao je Kotarac.

“Institucijama nadležnima za gonjenje sam ukazao na te činjenice i svi su upoznati s time“, dodao je. Iznenadila ga je izjava resornog ministra Tomislava Ćorića u kojoj traži Ponoševu ostavku jer su se sve te stvari znale. “Članovi Upravnog odbora Fonda većinom su iz kabineta ministra i državni tajnici. Sve su znali iz prve ruke od kolovoza 2018. godine. Kada su se institucijama države predočili dokazi relevantni za postupanje onda izlazi ovo gdje se izvrću teze da mi njega ucjenjujemo.”





Nastavio je o poslovanju Fonda da se novac nije plasirao namjenski i da je resor zaštite okoliša najgori po povlačenju EU sredstava što nije nešto za hvaliti se. “Očekujem i dalje pritiske, ovo isto tretiram kao jedan oblik mobingiranja i kada tražite da vas se zaštiti od prijetnji smrću, ne znam, u strahu sam za slobodu i život.” Također, očekuje odgovor nadležnih kojima je pisao upozorenje pa smatra da je bilo vrijeme da se nešto počne poduzimati jer se stvari ne odvijaju sukladno pravilima i zakonima i to ne od jučer nego od osnutka. “I stvar se nastavlja na isti način i ništa se ne mijenja samo stradavaju oni koji upozoravaju na nepravilnosti”, tvrdi Kotarac.

I HNS je vrlo dobro već odavno upoznat sa situacijom i ništa se ne mijenja nego se promiče politika zapošljavanja na temelju znanja i obrazovanja kroz kurikularnu reformu, a gospodin Ponoš koji je njihov predstavnik je živi dokaz kako se stvari u praksi suprotno odvijaju“, zaključio je Kotarac.