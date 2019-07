Mislav Kolakušić iz Strasbourga najavio: ‘Službenu kandidaturu za predsjedničke izbore objavljujem u listopadu’

Autor: Dnevno

Nakon dugo vremena konačno se oglasio i novi zastupnik u EU parlamentu i izgledni kandidat za predsjednika Mislav Kolakušić. U Strasbourgu je u razgovoru za N1 televiziju dotaknuo se svog budućeg djelovanju unutar Europskog parlamenta, a kazao je i kada planira objaviti kandidaturu za predsjednika Republike.

Najprije je komentirao raspodjelu mandata predsjedničkih i potpredsjedničkih funkcija unutar odbora Europskog parlamenta. “Danas imamo situaciju da smo dijelili 130 predsjedničkih mjesta. Od toga je Njemačkoj pripalo trideset, a Hrvatskoj nula. Europa koja se zalaže za jednakost manjina trebala bi nas smatrati manjinom i zaštititi nas”, kazao je Kolakušić.

Njegovo je mišljenje da se za podjelu funkcije dogodila sprega dvije najvećih europskih sila Njemačke i Francuske. “Oni među sobom razdjeljuju sve bitne funkcije. Mi ne dobivamo ništa, a to je nažalost ponižavajuće”, ističe Kolakušić.

Kolakušić je u Europskom parlamentu izabran u dva odbora – Odbor za pravna pitanja i Odbor za proračun. Na pitanje kako je došlo do tog odabira, rekao je: “Kada se biraju odbori, to se događa negdje drugdje. Mi ne znamo gdje se to događa. Gotovi prijedlozi dolaze na stol i onda se o njima glasa”, pojasnio je.

Upitan hoće li i kada objaviti najavljivanju kandidaturu za predsjednika Republike, Kolakušić je odgovorio potvrdno. “Svoju kandidaturu za predsjednika ću objaviti početkom listopada i tada će građani dobiti potpuni plan i program”, rekao je Kolakušić.