MIŠIĆ POKLOPIO PUPOVCA: ‘Vrli, sad znamo gdje ti je brat bio, a gdje si ti bio? Moj je osramotio mene, obitelj, volim ga i srce puca, ali istina je jedna!’

Autor: N.K

Milorad Pupovac u intervjuu za Večernji list osvrnuo se na brata koji je bio u krajiškoj vojsci, a njegova izjave reagirao je Predrag Mišić, hrvatski branitelj čiji je brat bio na strani agresora u Domovinskom ratu.

On priznaje da je njegov brat mobiliziran, ali da nije učinio ništa što bi osramotilo njega ili obitelj.

Tvrdi kako mu je brat bio mobiliziran jer nije pobjegao na vrijeme te da mu nije pokušao pomoći i izvući ga od sudbine ostalih.

Ne znaju kakav je čovjek moj brat

Rekao je kako ljudi koji to ističu, “ne znaju kakav je on čovjek, ili ne znaju kakvog je on čovjeka sin, ili im je to svejedno”, rekao je Pupovac.

“Pa ga tu i tamo uzimaju kao oznaku, bilo zato da bi meni stavili etiketu, bilo zato da bi dokazali svoje herojstvo u vremenima kada se herojstvo dokazuje na drugi način od toga, ali to vrijeme u našoj zemlji nikako ga prođe. Nikako da dođu heroji mira, neprestano se vrtimo u vremenu kukavica rata”, rekao je Pupovac.

Mišić se prisjetio svog brata

Na njegove izjave osvrnuo se hrvatski branitelj Predrag Mišić čiji je brat također bio na strani agresora u Domovinskom ratu.

“BRAT U VOJSCI TKZ. RS

Kaže vrli nije osramotio obitelj.

Bravo.

I moj je bio i ne samo da je osramotio mene, osramotio je moje pradjedove, časno prezime Mišić. I ja volim svog brata i srce puca.

Ali istina je samo jedna.

Pa kud veće sramote nego napadati, razarati, ubijati klati……, zemlju i njen narod, domovinu u kojoj si rođen.

Žalosno i tragično da to za tebe nije sramota, kako će i biti kad srama nemaš.

Dobro sad smo napokon saznali gdje je on bio.

Sad ti nama reci gdje si ti bio i zašto nisi branio svoju domovinu.

Ah da umalo zaboravih tebi je glavni grad Beograd.

Bilo bih te sramota da gedže čuju da si branio domovinu Hrvatsku. Ali sad dobro ubireš kune.