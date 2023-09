Mišetić ukazao na vezu Vučića i Šešelja i istaknuo bitan detalj: ‘Zbog ovog neće biti izručen Haagu’

Srpski predsjednik Aleksadar Vučić otkrio kako je sud u Haagu protiv Vojislava Šešelja ponovno podigao optužnicu.

“Stigla je iz Haaga nova optužnica protiv Šešelja i njegova četiri suradnika zbog nepoštovanja suda. Tako da se na sve ove pritiske doda još nešto”, kratko je kazao predsjednik Srbije.

Ubrzo nakon toga oglasio se hrvatski odvjetnik i branitelj generala Ante Gotovine, Luka Mišetić. Naime, na Twitteru je napisao kako Vučić nikad neće izručiti Šešelja Haagu jer je on sam sudjelovao u njegovoj obrani. Također, priložio je i fotografiju dokumenta iz kojeg je vidljivo da je na suđenju Šešelju Ljubiša Petković posvjedočio kako ga je jedan od svjedoka odveo upoznati braniteljski tim ratnog zločinca među kojima je bio i Aleksandar Vučić.

Vojislav Seselj has been indicted again for contempt of @unirmct . As I explained in the past, Vucic will never extradite him because Vucic himself was a member of Seselj’s defence team in The Hague. https://t.co/tXXWkmOYO1

