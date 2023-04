MIRU BULJA RAZAPELI NA SRPSKOJ TELEVIZIJI! Sin ratnog zločinca krenuo tatinim stopama: ‘On je otvoreni ustaša’, spominje i hrvatsku reprezentaciju

Autor: Dnevno.hr/L.B.

Nakon što je Hrvatski sabor usvojio izmjene Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira koje predviđaju drastično povećanje kazni, od 700 do 4.000 eura za isticanje fašističkih simbola, klicanja ustaškog pozdrava i širenje lažnih informacija.

Međutim, to su odlučili komentirati sin ratnog zločinca Vojislava Šešelja i predsjednik Odbora za dijasporu i Srbe u regiji Miodrag Linta koji su istaknuli kako se “ustaški pozdrav uzvikuje i na samoj sjednici Sabora kada je zastupnik Miro Bulj izgovorio ‘Za dom spremni'”.

Mladi Aleksandar Šešelj koji je i dopredsjednik Srpske radikalne stranke (SRS) znalački tvrdi kako je “sve stvar forme” te da je “Miro Bulj predstavnik većinske Hrvatske i otvoreni ustaša”.





‘Kad počne predizborna kampanja, otvoren je lov na Srbe’

“To da će se donijeti nekakav akt je stvar forme, pa isto, gotovo svuda u Europi, imate uzvikivanje ‘Slava Ukrajini’, što je isto kao i ‘Za dom spremni’ i to neće ništa promijeniti. Sve će ostati kao i ranije. Srbi će biti progonjeni u Hrvatskoj, a Hrvati će negirati sve što se događalo. A to hoće li i kada će se Hrvatska suočiti sa ustaškom prošlošću, mislim da su se oni u punoj mjeri već suočili s time od dolaska Franje Tuđmana na vlast – ustaštvo je postala glavna stvar političke scene i političko-društvene scene u cijelosti”, rekao je Šešelj objasnivši ovo kroz sljedeće primjere:

“Kada hrvatska reprezentacija ostvari neki uspjeh imate otvoreno divljanje i pozivanje na klanje i ubijanje Srba i to je nešto što se prilično unormalilo u Hrvatskoj. Imate državni vrh Hrvatske koji odaje počast Milanu Budaku poznatom po zločinima nad Srbima i oni to vide kao potpuno normalno. To je nešto što smo mogli vidjeti i kad počne predizborna kampanja, kada je otvoren lov na Srbe, diskriminacija, otvoreno proustaško divljanje i to se desetljećima tolerira. Naš narod koji živi u Kninu i Vukovaru doživljava ovo kao svakodnevicu. Ustaštvo je glavni narativ, a razlika je samo koliko se to eksponira u javnosti, kada predizborna kampanja počne”, kazao je Šešelj.

Linta: ‘Lažni mit o Domovinskom ratu je da je Srbija izvršila agresiju na Hrvatsku’

Linta se slaže s mlađim Šešeljom ističući kako je osnova i lažni mit o Domovinskom ratu da je Srbija izvršila agresiju na Hrvatsku.

“Hrvatski sabor je donio deklaraciju o konsenzusu o svim političkim ratovima i ona je temelj hrvatske države gdje se kaže da su JNA – Srbija izvršila agresiju na Hrvatsku i to je osnova i lažni mit o domovinskom ratu i tako se pristupa prema Srbiji, te time vodi neprijateljsku politiku prema Srbiji.

Naravno, drugi temelj je ustaštvo. Ovo što je bilo u Saboru, to je sve forma, ako ste pažljivo slušali. Imamo tu licemjerje i to kroz sljedeće stvari: ustaški pozdrav ‘za dom spremni’ može se koristiti u javnosti u kontekstu domovinskog rata i prilikom obilježavanja komemoracije vojske, ali ne smije se, tobože, koristiti ovako. Zamislite! Umjesto da zabrane, to čak i nije prekršaj.









Dakle, to ne znači ništa, dok se kaznenim zakonom ne zabrane sva ustaška obilježja! Da se zabrani negiranje koncentracijskih logora smrti, logora smrti u Jasenovcu, Vukovaru, logora za djecu u Sisku, da Hrvatska prestane da živi u svojoj ustaškoj prošlosti”, rekao je Linta, naglasivši sljedeće:

‘Hrvatska je slobodna u svom ustaštvu i zapad to tolerira’

“Djecu uče u obiteljima, u školama da je to normalno! Ključni temelji hrvatske države je Katolička crkva, koja se nikad nije ogradila od ustaških zločina. Oni nemaju unutrašnje snage u hrvatskom narodu da stanu i kažu ne ustaštvu”, dodao je, a Šešelj dopunio:

“Hrvatska je slobodna u svom ustaštvu i zapad to tolerira. Postoji opći konsenzus u njihovom društvu. Ne kažem da su svi Hrvati ustaše, ali kada dođe do izbora, uvijek se pokazuje da većinski jesu”, rekao je Šešelj.