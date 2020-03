MIROSLAV ŠKORO UZ RUŽU I SUVERENISTE: Broj zahtjeva za članstvo je nevjerojatan!

Autor: Dnevno

Predsjednik Demovinskog pokreta Miroslav Škoro bio je na predstavljanju programskih smjernica pokreta Hrvatskih suverenista u dvorani Vatroslava Lisinskog. Suverenisti su podržali njegovu kandidaturu za predsjednika RH, a sada pregovaraju i o daljnoj suradnji. Rekao je da su ga proteklih dana interesne skupine izvrgnule medijskoj hajci zbog parkirališta kod bolnice Merkur poručivši da je spreman povući se iz svih poslova ali u politici će ostati i pomrsiti račune strankama koje su dovele Hrvatsku u sadašnju situaciju.

“Nije to napad na mene, to je napad na projekt koji će definitivno ukinuti duopol u hrvatskoj državi između HDZ-a i SDP-a koji je uhvatio u kliješta i zarobio hrvatsku državu u zadnjih 20 godina”, ustvrdio je Škoro u izjavi novinarima nakon predstavljanju izbornog programa Hrvatskih suverenista.

Proteklih se dana u medijima propitivala moralnost Miroslava Škore zbog suvlasništva u tvrtki koja kod bolnice Merkur u Zagrebu naplaćuje parkiranje po satu 15 kuna.

“Mogu razumjeti da je nekome 15 kuna puno za sat vremena, ali to nije bolnički parking, ja nisam većinski vlasnik, a imam situaciju u kojoj mediji provlače da sam ja čovjek koji se “obogatio na tuđoj muci ili muci bolesnika”. Mislim da je to u najmanju ruku bezobrazno. Povući ću se ako treba iz svega, ali iz politike nikada i bit ću im vječiti kamenčić u cipeli koji će ih koštati izbora”, poručio je Škoro “interesnim skupinama” koje ga, kaže, nastoje moralno diskreditirati.

Njihov je interes, kaže, da ga maknu iz političkog života kako bi put SDP-u i HDZ-u bio otvoren, “kako bi oni dalje vladali državom kao do sada”.

“Povlačiti kroz blato nekoga na ovaj način da bi se mene moralno diskreditiralo jer se legalno ne može, mislim da je to više govori o ljudima koji izdaju takve naputke i onima koji ih provode. Najmanji je problem da se ja kao poduzetnik maknem iz svakog svog posla no pitanje je koji je slijedeći potez – hoće li to biti cijena karata na mojim koncertima ili cijena vina koje prodajem. To pokazuje i odnos hrvatske države prema poduzetništvu”, ustvrdio je Škoro.

U samo tri dana 11.000 upita za članstvo u stranci

Napadi su, kaže, uslijedili nakon što je osnovao novu stranku prošli vikend. Iako još čekaju da ih nadležno ministarstvo registrira, već su prva dva, tri dana primili 11.000 upita za članstvo.

Škoro je u subotu bio na predstavljanju izbornog programa Hrvatskih suverenista s kojima dijeli mnoge zajedničke ciljeve i razmatra suradnju uoči predstojećih parlamentarnih izbora.

Zajedno se zalažu za referendumske inicijative, uvođenja odgovornosti u cijelu politiku i kvalitetnije pravosuđe, sigurnost granica i monetarni suvereniteta. “Ima puno materijala o kojemu možemo razgovarati i vrlo brzo naći dodirne točke”, rekao je Škoro te istaknuo da će se boriti za to da hrvatski čovjek zarađuje dovoljno novca, da nije u pitanju 15 ili 500 kuna, nego da može živjeti od svoga rada.