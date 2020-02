Miro Kovač o Škorićevu postupku: ‘Ne vidim ništa sporno, svatko ima svoj put’

Autor: Dnevno

Kandidat za predsjednika HDZ-a i protivnik Andreju Plenkoviću, Miro Kovač, u Saboru je komentirao kampanju za predstojeće unutarstranačke izbore.

“Svi koji žele pomoći da se Hrvatska i HDZ promijeni su dobrodošli, tako da je važno da zadržimo mir u svojim redovima. Mi nismo oponenti, mi smo kolege, mi smo u natjecanju i pobijedit će ona opcija koja nudi nadu i budućnost. Hrvatska može i mora bolje”, rekao je Kovač, spomenuvši korektan ekonomski rast, ali da će se on promijeniti onoga trenutka kad HDZ s njim na čelu ponovno pobijedi na izborima za Hrvatski sabor istaknuvši važnost da Hrvatska bude razvijena zemlja, usporedivši je s “baltičkim tigrovima”.

Komentirao je i promjenu mišljenja njegova stranačkog kolege, Petra Škorića, koji je prvo podržavao Kovača, da bi potom u srijedu navečer javno obznanio da na unutarstranačkim izborima u HDZ-u podržava aktualnog predsjednika stranke, Plenkovića.

“Škorić ima pravo na svoje mišljenje, ima pravo na svoj put, postoji sloboda mišljenja i savjesti u demokraciji i to treba poštivati. Za nas u HDZ-u najvažnije je da nema klime neprijateljstva, da nema klime protivništva, nego da imamo klimu natjecanja. Mi smo kolege, mi se natječemo i želimo da članstvo HDZ-a, oni ljudi koji su članovi HDZ-a, koji imaju svoju savjest i mišljenje, da bez pritisaka mogu svoje mišljenje izraziti. On će to napraviti 15. trećega i svaki put kad je HDZ bio u kritičnoj situaciji, ljudi u HDZ-u su odabrali pravi put”, rekao je Kovač.

“Treba biti konstruktivan, postoje pravila igre, svi ih se trebamo držati, kao stranka trebamo pokazati ozbiljnost. Kad nakon 15. 3. pobijedimo, HDZ ćemo preobraziti, postaviti na zdrave temelje i učiniti ga prvom strankom u Hrvatskoj, jer HDZ uvijek treba biti prvi, jer HDZ je najbolji”, rekao je Kovač.