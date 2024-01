Mirjana Hrga sjela u taxi i doživjela iznenađenje: ‘Vozač je bio divan, ali ovo nisam očekivala’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Bivša novinarka, a danas poduzetnica, Mirjana Hrga, na svom Facebooku često komentira aktualna politička, ali i gospodarska zbivanja. Tako je u objavi na društvenim mrežama otkrila da je nedavno opet počela koristiti javni prijevoz, ali i da je doživjela prilično neugodno iskustvo u zagrebačkom taksiju. Iskustvo nije bilo neugodno zbog vozača, koji je prema njezinim riječima bio divan, već zbog cijene koja ju je šokirala.

“Bravo ja! Nakon tridesetak godina, ponovno sam otkrila javni gradski prijevoz, a već godinama govorim da ću ga početi koristiti kao sav normalan svijet. Naime, namjestilo se tako da jutros moram taksijem na sastanak. Istina i Bog, nisam ni taksi naručivala tridesetak godina, pa ne čudi da sam zaguglala ono sto pamtim: Taxi Zagreb. Konzervativna opcija.

Vožnja prava sitnica

Super ljubazno preuzimanje narudžbe, divan vozač, uistinu ugodna vožnja. Međutim, od HNK do Kvaternikovog trga 24,00 eura! Osjećaš se šašavo… Nazad – tramvaj. Nakon istih tih skoro 30 godina. Divota. Gledaš svoje ljude, prizore koje pamtiš, a u vožnji ne stigneš pogledati, brzina pristojna, ne razmišljaš hoćeš li naći parking ispred kuće. I to sve za 0,53 eura. Nevjerojatno. Taxi – tramvaj: 24,00 eura – 0,53 eura”, poručila je Hrga.

U komentarima su se javili brojni građani sa svojim savjetima kako uštedjeti na taksi prijevozu: “Ubuduće koristiti Bolt aplikaciju za taxi prijevoz”, “Uberom bi to bilo do tri eura”, na što se javila i sama Hrga rekavši da to nije za nju i da ona voli da je voze profesionalci.

“Ne znam naručiti Uber, a i volim da je vozač profesionalni vozač. Ne mogu si pomoći”, napisala je Hrga. Mirjana je u komentarima otkrila da se kao studentica voljela voziti od Dubrave do Črnomerca i nazad. “To me odmaralo i nadahnjivalo”, otkrila je ova bivša novinarka.