Miris rata brzinom munje širi se Europom: Prognoze nisu dobre, evo što to znači za Hrvatsku

Autor: Tomislav Fumić

Serija mračnih vijesti posljednjih dana trese Europu. Švedska, Češka, baltičke zemlje, pa čak i Njemačka, počinju se pripremati za mogući rat, a sada je posve jasno da Ukrajina neće poraziti Ruse. Uza sve nevolje na Starom kontinentu, stižu vijesti iz Amerike, gdje je posve jasno, ako se ne dogodi čudo u posljednjem trenutku, da će Donald Trump biti kandidat Republikanske stranke na ovogodišnjim izborima, s realnim šansama da ponovno uđe u Bijelu kuću.

A nije slučajno što je baš sada u javnost plasiran razgovor koji je prije četiri godine vodio s Ursulom von der Leyen, kada joj je jasno rekao da Europa ne računa na Ameriku ako je netko napadne. I “NATO je mrtav”, uz zajedljiv komentar da su mu Nijemci “dužni 400 milijardi dolara” koje nisu uplaćivali u vojni savez.

Pobijedi li Donald Trump ove godine, može se realno dogoditi da NATO uskoro ode u prošlost, a time i obaveze da vojni savez brani svaku svoju članicu koja bude napadnuta. Europski poslovi bili bi prepušteni samim Europljanima, a kada se zna neučinkovitost europskih institucija, jasno je što bi u tom slučaju uslijedilo.

Jačanje ekstremizma

“Gospodine, pomozite nam”, zapomaže u komentaru za New York Times kolumnist Bret Stephens i analizira što se promijenilo od Trumpova poraza od Joea Bidena. Prije svega, Trump je shvatio da je najvažnija geopolitička činjenica ovog stoljeća masovna migracija ljudi, koja uzrokuje tektonske demografske, kulturne, ekonomske, a onda i političke promjene. Iako su i Europljani bili zgroženi Trumpovom retorikom i najavom izgradnje zida s Meksikom, imigrantski val je ponovno zapljusnuo Europu pa se ponovno čuju Trumpove riječi: “Nacija bez granica nije uopće nacija. Vladavina prava je bitna.”

Trumpovi protivnici ježili su se na svaku pomisao da granice postane nepropusne, ali je vrijeme pokazalo da je zapravo Trump bio u pravu. Sve ove godine otkako ga nema u Bijeloj kući problem s imigracijom nije riješen, dapače, postao je još teži, nepredvidljiv i opasan. Sada to sve više uviđaju i Europljani, što je otvorilo vrata i krajnje desnim strankama koje popularnost grade na izazivanju straha kod ljudi od imigranata.









S druge strane, sve je tanja podrška onima koji se pozivaju na humanost. Ni opravdanje da Europi treba jeftina radna snaga više ne drži vodu jer će s dolaskom recesije prvo biti ugrožena radna mjesta stranaca. I što onda? Može doći do jačanja ekstremizma, na svim stranama, a posljedice bi bile strašne. U vezi s problemom imigracije, dakle, Trump je bio u pravu i to mu se mora priznati. Joe Biden učinio je brojne pogreške i u vezi s tim vrućim pitanjem, kao što je za vrijeme cijelog mandata činio pogreške. Posljedice se vide i u američkim, ali i u europskim gradovima, gdje stranci žive u teškim uvjetima, spremni raditi za manje novca nego dosad, samo da imaju plaćeni posao. To da će se lako uklopiti u sredinu u kojoj rade samo su sanjali optimisti, tjerajući strance da uče jezik zemlje u koju su došli. Niti su te jezike naučili niti ih zanima da se srode s novim sredinama, cilj im je jedino da nešto zarade i pošalju obiteljima.

Ofucana tema

Drugo u čemu je Trump bio u pravu jest činjenica da je globalizacija osuđena na smrt. Ili, točnije, da se miješaju nove karte i više ne vrijede pravila koja su vrijedila i prije nekoliko godina. Bidenova administracija nije uspjela ekonomski urušiti Rusiju, sankcije su često bile kontraproduktivne za one koji su ih donosili. A kriza je zakucala na vrata do jučer moćnih i bogatih, za što je najbolji primjer Njemačka. Kada ta lokomotiva prestane vući, Europa ne samo da je u problemu nego stanje zvoni na uzbunu. Trump je shvatio da treba stvarati nove saveze, možda “neprirodne”, ali one koji će osigurati Americi da i dalje igra glavnu ulogu na karti svijeta. Zato je sve vrijeme bio blagonaklon prema Putinu, a čini se da će, ako osvoji vlast, tako i nastaviti.

Nema više ni “američkog sna”, a ponajmanje uvjerenja Amerikanaca da je zemlja “velika, snažna, vodeća”. Depresija se uvukla među Amerikance, a sve se više širi i u Europi. A u takvim vremenima ljudi čeznu za “jakim vođama”, pa bio to i Donald Trump. Koji sumnja i u učinkovitost institucija, upravo onih koje su se u ovim vremenima pokazale neučinkovitima. Okrenutima sebi, u administrativnom hodniku u kojem postoje sve moguće prepreke. “Mali” čovjek je nemoćan, a Trump mu, barem na riječima, daje na važnosti. Onda nije ni čudno što njegova popularnost stalno raste, usprkos brojnim aferama i sudskim procesima i tvrdnjama liberalne javnosti da je riječ o groznom demagogu.









Javnozdravstvene institucije podbacile su u vrijeme korone, sudstvo nigdje nije na visini, ekonomija je na klimavim nogama, a istodobno se mnogi bogate do besvijesti. Briga za okoliš samo je ofucana tema koja malo koga više zanima jer su građani shvatili da noseći otpad u šarene kante, neće spasiti planet. Liberalna demokracija i liberalni vođe malo koga privlače, da bi ih Trump nastavio vrijeđati spominjanjem čarobne riječi “odvratno”.

Liberalni partizani

I onda se vraćamo na sam početak. Trump je u vrijeme svog mandata možda u nekim stvarima bio proročanski točan. Ipak, izgubio je i onda bio u pozadini najsramnijeg događaja koji je doveo do upada na Capitol. I što? Umjesto da su pobjednici, demokrati, pravodobno reagirali i stvari istjerali do kraja, to se nije dogodilo. Stari, često nemoćni predsjednik Joe Biden išao je korak po korak, vjerujući da će građani sami shvatiti da je njihov bivši predsjednik potaknuo nedemokratske metode. Ali to se nije dogodilo. Dogodilo se da su i neki Europljani, kao mađarski premijer Viktor Orban, stali u Trumpovu obranu. Pa se ni njemu unutar europske obitelji nije ništa dogodilo, a Mađarska je dobila obilatu financijsku pomoć.

“Kada liberalni partizani pokušavaju potisnuti demokraciju u ime spašavanja demokracije, oni ne pomažu svoju stvar politički ili pravno. Oni samo potvrđuju najgore stereotipe o vlastitom licemjerju”, smatra kolumnist vodećeg američkog lista i predviđa da izbori neće ovisiti o pitanjima demokracije nego o tome koji će kandidat učiniti više za glasače. A kada se zna koliko je Trump vješt u obećanjima, nije teško pretpostaviti tko će izaći kao pobjednik.

A onda će slijediti i serija pitanja s kojima ćemo se i mi u Europi, pa i u Hrvatskoj, susresti. Prvo, je li svijet sigurniji sada, nakon četverogodišnjeg vodstva SAD-a s Bidenom u glavnoj ulozi ili je to bio za vrijeme Trumpova mandata. Sada imamo surovi rat u Ukrajini kojem se kraj ne vidi, sukob na Bliskom istoku koji bi mogao zapaliti cijelu regiju, napade hutista na brodove u međunarodnim vodama, stalne prijetnje Sjeverne Koreje i njezina ludog vođe da će koristiti nuklearno oružje. Istodobno, Kinezi prijete invazijom na Tajvan i nikakve najave ekonomskih sankcija ne mogu ih zaustaviti. Bidenov konstruktivni pristup Europskoj uniji i jačanje prijateljstva nije donio rezultate jer Europljani ni s podrškom Washingtona ne mogu ništa sami riješiti, od trusnog stanja na Balkanu pa nadalje.

Širenje rata

Svega toga prije nekoliko godina nije bilo. Pitanje je, naravno, bi li se Vladimir Putin odvažio napasti Ukrajinu da je u Bijeloj kući sjedio Trump te bi li Trump mogao urazumiti Izrael i Palestince da odustanu od stalnog ratovanja i dogovore se kako će živjeti jedni pored drugih. Trump, naravno, smatra da ničeg od toga ne bi bilo da je ostao predsjednik, a sada bi njegov eventualni drugi mandat bio znatno izazovniji, kako bi se izbjegla još veća katastrofa za svijet.

Europljani više ne vjeruju šahovskim figurama na političkoj karti svijeta i shvaćaju da moraju biti usmjereni sami na sebe. I otud vijesti da se Šveđani pripremaju za rat. Da traje nezapamćena utrka u naoružavanju, a čim se skuplja toliko oružja, realna je mogućnost da će ono biti i korišteno.

Ako je dosad Europljanima bila utjeha da će ih NATO štititi, sve je manje onih koji u to vjeruju. Posebno u baltičkim državama, koje bi uz Moldaviju mogle biti na redu ako Putinova operacija u Ukrajini uspije. To bi svakako dalo mogućnost Rusima da idu dalje, zemlju po zemlju, ali i takav scenarij ima niz nedoumica. No potpuno je nerealno da Rusija ima kapacitete da potpuno ovlada Ukrajinom, da nađe domaće snage koje će u njezino ime voditi zemlju. Ali što znači to “nerealno”. Ništa. I u prošlosti se mislilo da će ratni strojevi stati, a događaji su to demantirali.

Miris rata svakako se brzinom munje širi Europom. Dugogodišnji mir koji je bio zacementiran osnivanjem Europske ekonomske zajednice, pa onda Europske unije, sada je na kušnji. A u takvim okolnostima pogled je uvijek na strani najjačih, u ovom slučaju Amerike i Rusije. A trebao bi biti usmjeren i na Kinu.

Prognoze nisu dobre, kao što nije dobro da se uopće spominje novi rat. Globalni sukob bio bi svakako poguban za čovječanstvo, s težim posljedicama nego Prvi i Drugi svjetski rat. Razaranja bi bila strašna, nitko iz tog sukoba ne bi prošao dobro.

Provjerena taktika

Zato i Trump zastupa stav da neće Ameriku gurati u prve redove niti biti arbitar u sukobima. Sve dok se ne dira izravno Amerika, prihvatljivo je za Donalda Trumpa. To je i njegova vanjskopolitička platforma uoči Iowe, prvog republikanskog odmjeravanja snaga. Tvrdnje demokrata da je Trump “opasnost za zemlju” sve teže prolaze, a on koristi staru, provjerenu taktiku da jače i snažnije optužuje one koji optužuju njega. Podsjeća se na njegove riječi iz 2017., kada je na pitanje je li Putin ubojica izjavio: “Mnogo je ubojica, pa ni naša zemlja nije nevina.” Čini se da će taj stav zadržati i sada, nakon krvavog rata u Ukrajini u kojem se Joe Biden izgubio do kraja.

Svijet se jako promijenio od dana kada je Trump napustio predsjedničku fotelju. Činjenica da ne nudi biračima, bilo republikancima ili demokratima ili neopredijeljenima, ništa slično što je dosad bilo ispisano u programima velikih stranaka nije hendikep. Možda je i prednost. Taktika podijeljene zemlje, Amerike, nije štetila Trumpu, a njegovi vanjskopolitički apetiti idu za tim da dođe i do podjela u Europi, u cijelom svijetu. Za neke je to najava kaosa, za druge slaganje novih karata u svijetu koji više ne može funkcionirati kao dosad.

Svakako je zabrinjavajuće što budućnost svijeta počiva na ljudima kao što je Trump. Ali ujedno i realno. Zgražanje više ne pomaže, sada svatko gleda svoj interes. Kao što Trump svoje osobne interese stavlja često ispred interesa SAD-a. Kao što je bivši potpredsjednik Mike Pence komentirao: “Tog dana, 6. siječnja, Trump je tražio da biram između njega i Ustava.”

Između Vladimira Putina, Xi Jinpinga i Kim Jong-una i demokratskih država Trump je često birao ove prve. Pokazujući otvoreni prezir prema saveznicima. Dao je naslutiti da će Ukrajinu prepustiti Rusima, a dat će i krila onima koji željeznom rukom vladaju u Indiji, Mađarskoj ili Izraelu.

Stalna buka

“Apeliramo na Amerikance da ostave po strani svoje političke razlike, nezadovoljstva i stranačku pripadnost i da razmotre – kao obitelji, kao župe, kao vijeća i klubovi i kao pojedinci – stvarnu veličinu izbora koji će se održati u studenome”, pišu ovih dana liberalni mediji u Americi, ali mnogi misle da je već kasno za to. Vrijeme Donalda Trumpa (ponovno) dolazi i zasad nije na vidiku netko tko će ga zaustaviti.

“Mnogi su Amerikanci nažalost isključeni i iscrpljeni od politike zahvaljujući tomu što nas je Donald Trump iscrpio do nužde. Stalna buka i usporeno vrenje nereda ostavili su velik dio naše nacije cinično apatičnim na opasnost na obzoru”, jedna je od reakcija u medijima, a reakcije američkih građana još su alarmantnije. “Predviđam da će gospodin Trump pobijediti i da ćemo svi biti gurnuti natrag u anarhiju njegova prvog mandata, ali još gore.” Tako reagira izvjesni Miles Kahn, ali i mnogi Amerikanci koji nemoćno prate povratak na vlast čovjeka koji je promijenio Ameriku. A mogao bi promijeniti i cijeli svijet.