Mirela Holy razotkriva ogromnu muljažu sa zabranom plastičnih vrećica: ‘Sada će više ljudi ostati bez posla, a nitko se ne buni!’

Autor: Maja Štefanac

Resorni ministar Tomislav Čorić pojasnio je mnoge novosti koje nas čekaju od 3. srpnja, a odnose se na prijedlog novog zakona gospodarenja otpadom koji je u saborsku proceduru Vlada uputila ovih dana.

Od navedenog datuma zabranjuje se prodaja jednokratne plastike, štapića za uši, pribora za jelo, slamki, šalica. Od 1. siječnja iduće godine i stavljanje na tržište laganih plastičnih vrećica za nošenje, gdje su izuzetak ultra lagane plastične vrećice koje se koriste isključivo iz higijenskih razloga.

Europska direktiva i radna mjesta

Ustvari se ovdje radi o obvezujućoj europskoj direktivi, a što se tiče laganih plastičnih vrećica, o tom pitanju odlučuje zasebno svaka država članica. Hrvatska se u tome odlučila na jednu od najrigoroznijih mjera – zabranu svih vrećica između 15 i 50 mikrona, dok one ultralake, “higijenske”, te “čvršće” koje se mogu višekratno koristiti ostaju. No s druge strane ovime je direktno ugroženo čak 800 radnih mjesta, ogorčeni su u domaćoj industriji plastike. Traže da se ovaj zakon odgodi do kraja 2024. uz korištenje sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, piše Večernji.

Direktor i vlasnik Optiplasta iz Odre, Danijel Drčić kaže kako su polietilenske vrećice puno bolje od platnenih torbi ili papirnatih vrećica, jer su jeftinije, laganije čvrste i vrlo praktične.

“Fokus zakonodavca treba biti na recikliranju, kružnom gospodarstvu i edukaciji, a ne na zabranama – upozorava on. Industrija, poput tvrtke Stari grad iz Vukovara, predlaže i da se dopuste plastične vrećice s najmanje 80% reciklata (kod njih je to i 95%). No zakon je neumoljiv. Ovako je naše ulaganje od 2,5 mil. kuna, usred gospodarske krize uzrokovane pandemijom bezrazložno dobilo još jedan udarac”, rekao je zamjenik direktora te tvrtke Miroslav Francuzević.

Platno je najbolje

Ana Marija Mileusnić iz Zelene akcije smatra kako je nabolje platno. U prosjeku se lagana plastična vrećica koristi 12 minuta, nakon čega završava kao vrećica za miješani otpad, a ne u reciklaži.

“Svaka vrećica koja se više puta koristi bolja je od lake plastične vrećice, pa tako i platnena za koju se tvrdi da troši puno više vode i drugih resursa. Platnenih ima i iz recikliranog pamuka, od starih majica, plahta…, a na kraju svog dugog vijeka ne završavaju na odlagalištu otpada i ne razgrađuju se više od 300 godina u okolišu poput plastike”, kazala je Mileusnić.

Mirela Holy: ‘To su dvostruka mjerila’

“Dok sam ja bila ministrica, rekli su da će zbog toga posao izgubiti preko 3 000 ljudi, a sada kada ide ova potpuna zabrana, posao bi trebalo izgubiti 800 ljudi. Velika je razlika u tome što je nisam planirala zabraniti proizvodnju, nego uvesti naplatu za bilo koji oblik plastične vrećice. No to im je bilo potpuno neprihvatljivo, a o meni se svašta pisalo, pa i to da uništavam ekonomiju”, rekla nam je Holy i dodala kako je riječ o dvostrukim kriterijima.