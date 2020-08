MIRELA HOLY: ‘Bojim se da će novi zagrebački gradonačelnik biti kontaminirani Vili Beroš’

Autor: S.P./Dnevno

Bivša SDP-ova ministrica zaštite okoliša i bivša saborska zastupnica Mirela Holy gostovala je u Novom danu gdje je komentirala snimku razgovora između ministra zdravstva Vilija Beroša i Dijane Zadravec, Beroševe stranačke kolegice i zamjenice ravnatelja KBC-a Sestre Milosrdnice. Osvrnula se i na rad Stožera, predstojeće izbore u Zagrebu te zelene politike u Hrvatskoj.

“Nadležne institucije, u ovom slučaju DORH, trebale bi istražiti na koji način je snimka izašla van te namještaju li se natječaji u korist osoba koje su u milosti vrha stranke, odnosno vrha vlade”, kazala je Holy.

Mirela Holy otišla je iz Vlade Zorana Milanovića zbog maila upućenog predsjedniku Uprave Hrvatske željeznica.

“Taj mail smo mogli pustiti on ili ja, a on je javno tvrdio da nije pustio. Ja također nisam. Meni je još jedna opcija bila moguća, a to je da je moja pošta bila hakirana, što smatram da nije sigurnosna fenomenalna situacija za vladu. U ovoj su situaciji prisustvovali još neki ljudi, jesu li oni to snimali ili je ministar Beroš pustio snimku van, to bi trebale državne institucije utvrditi, ali mislim da do toga neće doći”, rekla je Holy i dodala da se o njenom slučaju DORH nije očitovao jer to nije bilo u “interesu establishmenta” kako kaže.

Riječ je o pokušaju intervencije u izbor čelne funkcije

“Iz ove situacije se može steći dojam da se namješta natječaj, a u mom slučaju se nije radilo takvo nešto, nego sam intervenirala za tajnicu koja je već bila zaposlena u Hrvatskim željeznicama. Ovdje se radi o pokušaju intervencije jedne čelne funkcije jedne zdravstvene ustanove što je situacija koja podliježe nekoliko zakona”, istaknula je Holy.

Bivša ministrica istaknula je kako ne zna je li sam Milanović intervenirao u postavljanje nekih osoba na čelna mjesta u pojedinim službama, ali da su neki ministri to činili.

“Znam da su neke moje kolege ministri iz tadašnje vlade intervenirali, ali nisu snosili nikakve konsekvence, za razliku od mene koja nisam intervenirala nego sam htjela da se ženu premjesti na drugo radno mjesto. Tadašnji šef stranke mi je rekao da ono što je dopušteno Jupiteru, nije dopušteno volu, a u ovom slučaju-ti si vol”, kazala je Holy.

“Sankcije su najučinkovitija prevencija”, rekla je i dodala da ljudi upetljani u ove poslove trebaju odstupati sa svojih mjesta, a građani bi ih na izborima trebali kažnjavati.

Holy smatra da se ni danas situacija po tom pitanju nije promijenila.

“Imali smo parlamentarne izbore, a usprkos svim aferama u koje je bio umočen HDZ, poput afere s Vjetroelektranama, a građani, birači nisu sankcionirali takvo ponašanje i to je signal političarima da mogu i dalje vršiti ovakve radnje”, navodi Holy.

Holy je komentirala i predstojeće izbore u Zagrebu te koga vidi na mjestu novog gradonačelnika.

“Nadam se da će doći do promjene, ali ako analitički to gledam, bojim se da će na sljedećim izborima u Zagrebu doći do promjene na vlasti, ali bojim se da će naš novi gradonačelnik biti kontaminirani Vili Beroš”, istaknula je Holy.

‘Moramo naučiti živjeti s virusom’

U posljednje vrijeme dosta se kritizira rad Nacionalnog stožera civilne zaštite, a Holy smatra kako zatvaranje ekonomije zasigurno nije rješenje.

“Trebalo je na drugačiji načini regulirati ovlasti stožera, trebali su dobiti potvrdu od parlamenta za odluke koje donose. Što se tiče mjera, nisam sigurna da je Stožer mogao napraviti bilo kakve mjere koje bi rezultirate drugačije. Mogli su ograničiti broj turista, ali ne možemo ići na zatvaranje ekonomije, život se mora nastaviti dalje i naučiti živjeti s virusom. Treba se pronaći balans”, smatra Holy.

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs predstavio je nove mjere uoči početka nove školske godine, a Holy kaže da će na njenom sveučilištu kombinirati dualni model, odnosno online nastavu i nastavu uživo.

“Što se tiče konkretnih mjera ministra Fuchsa i njegove radne skupine, rekla bih da su one za sada adekvatne, a vrijeme će pokazati na koji način će se situacija razvijati”, kazala je Holy.

Kao bivša ministrica zaštite okoliša, Mirela Holy osvrnula se i na zelene politike u Hrvatskoj.

“Nažalost, u jako velikoj mjeri kaskamo, nalazimo se na samom začelju Europe. Ono što je jako važno za zeleni novi plan je ta tranzicija s linearne prema cirkularnoj ekonomiji. Hrvatska je tu na začelju. Kada govorimo o sekundarnim sirovinama, nalazimo se na samo 4,4 posto korištenja sekundarnih sirovina, a u Europi je prosjek 12 posto”, rekla je Holy te dodala da se to odnosi i na druge kriterije, poput gospodarenja otpada.

“Plaćat ćemo velike penale zbog toga, što je u vrijeme koronakrize vrlo, vrlo loša informacija”, zaključila je Holy, objavio je N1.