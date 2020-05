MIRANDO MRSIĆ ZA DNEVNO: ‘Miroslav Škoro i Suverenisti vode Hrvatsku u mrak’! Objasnio gdje bi namaknuo novac za gospodarstvo

Autor: E. P./ V. K.

Hrvatska je epidemiološku krizu u zdravstvenom smislu iznijela vrlo dobro, a zdravstvena slika je gotovo odlična. Pitanje je ipak, kako ćemo proći u ekonomskom smislu. Već sada se na horizontu naziru prvi obrisi ekonomskih problema, a Vlada je u ovom trenutku pod dvostrukim pritiskom.

Mjere za spas gospodarstva moraju se donositi, a bliže se i izbori pa se u tom smislu traži balans. Ovih dana, ministar rada, Josip Aladrović povukao je skoro pola milijarde kuna iz fonda namijenjenog osobama s invaliditetom.

Zbog odluke su burno reagirali zastupnici MOST-a koji su sve ranije komentirali za Dnevno, a na Markovom trgu razgovarali smo i s bivšim ministrom rada Mirandom Mrsićem kojeg smo upitali gdje bi on uštedio da je na poziciji ministra.

Među ostalim, progovorio je i o izborima te poručio kako treba spriječiti da Miroslav Škoro i Suverenisti odvuku Hrvatsku u mrak.

Mrsić je zbog ove odluke HDZ prozvao za surovost

“Na djelu je jedna surova predizborna trgovina HDZ-a. Uzima se osobama s invaliditetom iz fonda iz kojeg se financira otvaranje radnih mjesta za otvaranje osobama s invaliditetom i poboljšanje uvjeta u kojima rade”, rekao je Mrsić te nadodao kako je osobno protestirao protiv tog zakona kojim se omogućilo da se iz tog fonda izvlače novci odlukom ministra.

“Zakon je predvidio da ministar može donijeti odluku da se taj novac koristi u slučaju nužde. Međutim, ministar je za tim novcem posegnuo čim je zakon izglasan. Smatram da u proračunu ima mjesta na drugim pozicijama gdje bi se novac mogao uštediti, ovo je duboko nepravedno” poručio je Mrsić.

Upitali smo ga iz kojeg bi “bazena”on uzeo novac da je na mjestu ministra?

“U ovoj krizi koja će nas zapljusnuti puno jače nego kriza 2008. godine. To će biti mila majka spram onog što nas čeka. Na rashodovnoj strani ima puno mjesta gdje se moglo uzeti. Na primjer, moglo se ući u razgovore s Crkvom i da se sredstva koje Vlada mora isplaćivati crkvenim vjerodostojnicima smanje. Ima i prostora tamo gdje je država vlasnik“, neodređeno je rekao Mrsić.

Miroslav Škoro i Suverenisti vode Hrvatsku u mrak

“Žao mi je što je SDP nije okupio jednu veliku koaliciju, od Pametnog do Nove lijevice i izađe protiv HDZ-a koji se želi okoristiti koronakrizom. SDP je ipak krenuo drugim putem i sklopio jednu recikliranu koaliciju iz 2011. godine gdje je umjesto HNS-a GLAS. To nije dovoljno široka koalicija da bi se pobijedio HDZ. Mi Demokrati pregovaramo još s nekim strankama, ali moguće je da ćemo izaći i samostalno. Okosnica našeg programa je spriječiti da HDZ dođe na vlast i sprječavanje toga da se formira jedna ultradesna koalicija između Miroslava Škore i Suverenista koja će Hrvatsku odvesti u jedan mrak. Plenkoviću je Orban uzor, pa vjerujem da je i to moguć scenarij”, kazao nam je Mrsić te otkrio kako je SDP odbio suradnju s Demokratima, Bojanom Glavaševićem i ostalima. “Bernardić i ljudi oko njega ‘naplaćuju duševne boli’ iz vremena Milanovića, pa se sada tješe foteljama i ne odgovara im nitko tko je bio blizak Milanoviću”, zaključio je Mrsić.