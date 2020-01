MIRANDO MRSIĆ: Imam ideju kako provjeravati imovinu! Ideja da SOA provjerava premijera je opasna!

Autor: Dnevno

Saborski zastupnik Mirando Mrsić komentirao je za Nacional afere vezane uz imovinske kartice i otkrio što vidi kao najveći problem, a ponudio je i rješenje.

“Ako niste sigurni koliko vam imovina vrijedi onda postoje stručnjaci koji vam oko toga mogu pomoći. Ono što je najveći problem jest to da porezna uprava ne kontrolira dobro taj nesrazmjer između nekretnina koje ste kupili i izvora financiranja jer svaki ugovor koji vi potpištete kada kupite nekretninu, on dolazi u poreznu upravu i naravno ako postoje neki problemi, porezna uprava bi trebala postaviti pitanje od kud vam ta sredstva, a HDZ je računao na to da neće i zato su muljali. Međutim, u HDZ-u su i unutarstranački izbori, pa je moguće da nezadovoljnici šire informacije i na taj način pokušavaju utjecati na rezultat tih izbora. Dio tih papira moguće dolazi iz tih krugova.

Što se tiče sigurnosne provjere, Mrsić kaže da to treba raditi porezna uprava jer je tako posvuda u svijetu, a ideje da to radi SOA ili netko drugi je vrlo opasna. “Zamislite da SOA provjerava premijera i govori tko može biti premijer, a tko ne, to je jedna opasna igra.”

Rješenje je porezni USKOK koji je uspostavila Milanovićeva Vlada, a onda ga je ministar Marić ukinuo, iako je davao rezultate.