Ministrica troši 10 tisuća eura mjesečno na šminku i frizuru: ‘Ne želim izgledati kao grobar’

Autor: M.P.

Njemačka ministrica Annalena Baerbock iz redova Zelenih troši više od deset tisuća eura mjesečno na frizere i šminkere, s sve to plaćaju porezni obveznici. Naime, troškovi za uljepšavanje su 2022. godine iznosili 136.500 eura.

Zbog toga se našla na meti brojnih kritika u Njemačkoj, a novinarima je rekla da je šminka neophodna za nastupe na televiziji zbog jakih reflektora u studiju.

„Inače izgledate kao grobar, jer ste sasvim sivi“, rekla je. List Welt se šaljivo zapitao je li ministrica možda trebala reći „grobarka“, aludirajući na inzistiranje stranke Zelenih o korištenju rodno osjetljivog jezika. Izjava je još svježa pa se zasad nijedno pogrebno poduzeće ili udruženje grobara nije stiglo pobuniti zbog ove usporedbe.

I Scholz se skupo frizira

Kako je rekla Baerbock, teško je na putovanjima uvijek na licu mjesta naći stilisticu, posebno u inozemstvu, pa zato uvijek ima pratnju. A pošto putuje „vrlo, vrlo mnogo“, često i noću, onda su i troškovi dnevnica veliki.

Mediji su ranije pisali da je njemačka Vlada pod palicom socijaldemokrata Olafa Scholza, u kojoj su još Zeleni i Liberali, u 2022. godini izdvojila čak 1,5 milijuna eura na fotografe, šminkere i frizere, što je povećanje od 80 posto u odnosu na prethodnu godinu kad je još vladala Angela Merkel.

Na posebno iznenađenje javnosti nailazi to što je drugi najveći trošitelj državnog novca na šminku i frizuru kancelar Scholz s 40.000 eura godišnje, premda kod njega, kažu zli jezici, nema baš mnogo materijala za frizuru s obzirom na to da je gotovo ćelav. Zanimljivo, bivša kancelarka Angela Merkel još uvijek troši novac poreznih obveznika na frizere i šminku i to čak tri tisuće eura mjesečno, piše Deutsche Welle.