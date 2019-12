Ministrica Divjak: ‘Teme sa sinoćnje debate izgledaju kao popis tema zbog kojih ljudi odlaze iz RH’

Autor: Dnevno

Ministrica Blaženka Divjak dala je izjavu novinarima prije današnje sjednice Vlade na kojoj će se između ostaloga Vlada očitovati i o prijedlogu 31 saborskog zastupnika za pokretanje pitanja povjerenja ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak, donosi N1.

Novinari su je zamolili da se osvrne i na sinoćnje sučeljavanje. Poručila je:

Divjak je rekla sljedeće: “Nažalost nisam gledala debatu, ali ono što sam jutros pročitala na portalima – meni to izgleda kao popis tema zbog kojih ljudi odlaze iz Hrvatske, ne zbog kojih bi se vraćali.”

Na pitanje novinara smatra li kako će njen rad utjecati na rad HDZ-a s HNS-om, budući da su iz HDZ-a prošli tjedan rekli kako će nakon rasprave za pokretanje povjerenja razgovarati i o poziciji ministrice, Divjak je rekla sljedeće:

“To morate pitate one koji su to rekli. Ono što ja tvrdim, a ja mislim da je to razvidno i iz ovog neargumentiranog zahtjeva koji se stvarno bavi politikanstvom i nekim odnosima, a ne suštinom.”

“A suština je što je napravljeno u sustavu, zašto je važno poboljšati položaj učitelja i nastavnika i koliko je zapravo rastao proračun i ulaganje u odgoj i obrazovanje u ovom periodu u odnosu na neke prethodne periode. To je zapravo ono što je bitno i ono što i ljde zanima.”

“To je ono što sve zanima – kakva je budućnost djece ovdje i kakav će biti naš sustav”, dodala je ministrica.