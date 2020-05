MINISTRICA DIVJAK ODGOVORILA ČAČIĆU! Da se radi o djetetu, znala bih kako da mu odgovorim

Autor: Dnevno

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak gostovala je u Dnevniku Nove TV gdje je upitana i o jučerašnjem ponašanju varaždinskog župana Radimira Čačića koji je, dok je ona davala izjavu medijima, nestrpljivo stajao iza nje i radio grimase.

Danas pak, Čačić se ispričao, no isprika nije osobno stigla do ministrice, ali svejedno je komentirala takvo ponašanje.

“Da se radi o sedmogodišnjem djetetu, znala bih kako na to odgovoriti, ali pošto se radi o sedmogodišnjem čovjeku, to je završena priča”, zaključila je.

Dotaknula se ministrica i Milana Bandića koji joj se uputio zbog, kako je rekao, kukavičluka i prebacivanja odgovornosti. Tim putem rekla je kako joj je jasno da je vrijeme prije izbora, ali i da od gradonačelnika koji misli da djeca trebaju računati na grah i prati ruke u lugu, misli da bi bilo bolje da se bavi svojim poslom i da pusti druge da se bave svojim, ističe.

Naposljetku, dolazak ministrice u eter Nove TV odnosio se na povratak u školske klupe koji još uvijek zabrinjava mnoge.

“Njihovi roditelji bi se teško bez toga vratili na posao, a oni su u školama bili uredno zbrinuti. To je bilo u redu. Od ponedjeljka škole su otvorene za sve učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Svi učenici trebaju biti u školama i mislim da je taj okvir jasan”, rekla je te podsjetila i da oni koji ne budu u školi, svoj izostanak moraju opravdati.

“Opravdanje za izostanak sada je nešto šire nego što je u situaciji kada nije bilo koronavirusa”, objasnila je te one koji trebaju dodatne informacije uputila na razgovor s liječnicima.

“Trebaju se posavjetovati sa svojim obiteljskim liječnikom, eventualno lokalnom epidemiološkom službom, tako da to bude u redu i da dijete može biti u školi. Sada se dijete može uključiti, ne samo u ponedjeljak pa onda dva tjedna ne, kao što je bilo do sada nego i u utorak i bilo koji drugi dan, kao da je to redoviti sustav”, zaključila je.