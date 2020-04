Ministri s epidemiolozima dogovarali popuštanje mjera: O otvaranju kafića se još ne razmišlja, problem su trgovine s odjećom

Uoči sutrašnje sjednice Vlade na kojoj se očekuje konačni prijedlog paketa mjera za otvaranje gospodarstva, odnosno popuštanja donesenih mjera u cijeloj zemlji i svim resorima, jučer su se na Markovu trgu sastali predstavnici ministarstava sa stručnjacima, prije svega epidemiolozima, od kojih su tražili savjete i mišljenja o stupnju rizika koji nosi ukidanje ili ublažavanje bilo koje mjere u ovoj fazi borbe protiv koronavirusa.

Kako Jutarnji list neslužbeno doznaje, od jutra su se vodile rasprave, davali prijedlozi i pokušavalo se doći do najsigurnijih načina popuštanja, koji bi išli na ruku sprečavanju bolesti, ali i pokretanju gospodarstva.

Još uvijek, doznajemo, “papir” s konkretnim prijedlozima koji bi trebao potpisati predsjednik Vlade nije bio na stolu. Naime, jučer je jasno dano do znanja da je struka samo savjetodavno tijelo, a da politika odlučuje.

Kako se doznaje, razgovaralo se o otvaranju svih trgovina, odnosno koje bi se osim prehrambenih mogle otvoriti. Ključno pitanje je kako osigurati sve uvjete za sprečavanje širenja bolesti, stoga je primjerice struka sklona tome da se otvore trgovine namještajem jer je riječ o velikim dućanima, velikih površina gdje je lako raditi razmak i održavati higijenske uvjete. Navodno se, doznajemo, radi i procjena koliko bi po kupcu trebalo biti kvadrata trgovine, te bi se na taj način računalo koliko kupaca može biti u trgovini u isto vrijeme.

Situacija je, doznajemo, specifična kada je riječ o trgovinama odjećom. Naime, svima je jasno da bi se uskoro trebale otvoriti trgovine dječjom odjećom, jer su djeca u specifičnoj situaciji. Prerastanje odjeće brojne roditelje dovodi u problem, a dolazi i ljeto, pa je potrebna kupovina laganije odjeće, jer je lanjska postala premala. Naravno, poznato je da djeca uglavnom ne isprobavaju odjeću, tako da tu ne bi trebalo biti velikih problema.

Velik rizik

S druge strane, oko trgovina s odjećom za odrasle još se lome koplja, jer je velik rizik isprobavanje odjeće u kabinama, koje mogu biti potencijalni rizik od zaraze, neovisno o broju kupaca u trgovini. Tako da se, navodno, razmatra mogućnost da se odjeća ne isprobava, već da se odnese kući uz mogućnost zamjene, ako ne odgovara.

Što se tiče poljoprivrede, razgovaralo se, doznajemo, o prodaji domaćih proizvoda na tržnicama, u čemu struka ne vidi problem ako se budu pridržavali svih propisanih mjera distance i dezinfekcije.

Bez odluke

Što se tiče škola, tu još nema konkretne odluke, jer postoji cijeli niz potencijalno opasnih situacija. Naime, ako bi se išlo na otvaranje škole za najniže razrede, postavlja se pitanje kako će se rasporediti razredi sa 25 ili više učenika. Također, riječ je o najmanjoj djeci, što znači da su najmanje svjesni da se trebaju udaljiti od prijatelja iz razreda.

Osim toga, ta djeca i jedu u školi pa se i to pitanje mora riješiti na adekvatan način. Stoga još nije došlo do krajnjeg zaključka hoće li se do kraja školska godina odvijati online. Svoje prijedloge dali su i iz drugih ministarstava, a kako stvari stoje, ostaje jako malo vremena da se konačno usuglase i da se donese konkretna odluka gdje će se sve popustiti i kako će od sljedećeg tjedna izgledati život u Hrvatskoj.

Poslodavci s nestrpljenjem očekuju Vladin plan. Davor Majetić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca, kazao nam je kako smatra da dobri rezultati Hrvatske u borbi protiv pandemije govore da Vlada može polako krenuti u ublažavanje protuepidemijskih mjera kada su po srijedi neki poslovni sektori.

„I mi u HUP-u držimo kako bi se trebalo razmotriti mogućnost da se ubrzo otvore trgovine namještaja, jer u njima nema toliko gužve i radi mali broj ljudi. Jednako tako bi se mogli otvoriti i saloni za prodaju automobila i slične trgovine, u kojima veličina prostora i broj ljudi omogućava lakše provođenje protuepidemijskih mjera.

Naravno, prethodno bi Vlada i Nacionalni stožer morali dati precizne upute tim tvrtkama glede mjera koja moraju poduzeti kako bi mogle poslovati u novim uvjetima“, kazao je Majetić.

On je posebno naglasio kako bi Vlada trebala sastaviti i kriterije prema kojima će epidemiološkim pokazateljima na razini države ili županija omogućavati otvaranje nekih sektora kojima je zabranjen rad.

„Na osnovi tih kriterija poduzetnici bi mogli pratiti situaciju i pripremiti se za mogući početak rada. Ali pritom je jako bitno da Vlada i prije nego što donese odluku o otvaranju tih sektora, prethodno precizno pobroji koje će sve mjere ti poduzetnici morati ispuniti da bi mogli poslovati. To je potrebno zbog toga da se tvrtke mogu na vrijeme pripremiti za početak poslovanja, kako ne bi gubili vrijeme ili provodili pogrešne modele prilagodbe novim uvjetima poslovanja.

Uz to, kada Vlada objavi takve naputke za pojedine sektore, poduzetnici će moći ocijeniti je li im moguće profitabilno ili održivo poslovati u takvim uvjetima. Netko će, naime, možda procijeniti da mu neće biti održivo otvarati restoran u takvim uvjetima, pa će shodno tome moći donijeti potrebne poslovne i investicijske odluke“, rekao je Majetić.

Dodatna pomoć

Nadalje, on je naglasio kako Hrvatska udruga poslodavaca još uvijek radi na operativnoj provedbi dosadašnjih mjera koje je Vlada donijela kako bi pomogla poduzećima.

„Još uvijek nismo u radu s Vladom došli do modela kako pomoći tvrtkama koje ne rade u trgovini i nemaju preko 20 posto prihoda koje ostvare izvozom, ali koje imaju problema s poslovanjem zbog koronakrize, no nemaju pristup kreditnim instrumentima koje je Vlada kreirala za pomoć gospodarstvu.

Uz to, već sada vidimo da će nakon što prođe prvi nalet krize trebati dodatno pomoći poduzećima koja ćemožda 50 posto radne snage morati staviti na čekanje, dok se narudžbe ne popune. Dakle, radimo na realizaciji dosadašnjih mjera, ali i na anticipaciji budućih problema i mogućih mjera koje bi Vlada trebala donijeti“, rekao je glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca.