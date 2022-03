‘MINISTRI I PREMIJER ZAŠTIĆENI SU K’O ZEČEVI NA LIVADI’ Kujundžić udario po Plenkoviću, traži hitne izbore u HDZ-u i njegovu smjenu

Autor: Dnevno.hr

Akademski kipar Ivan Kujundžić, najpoznatiji kao tvorac tri metra visokog spomenika Franji Tuđmanu u Imotskom te po tome što natjecao za šefa zagrebačkog HDZ-a, na Facebooku je uputio otvoreno pismo vrhu HDZ-a.

U pismu izražava zabrinutost padom rejtinga HDZ-u ipod 25 posto za što je okrivio Andreja Plenkovića te poziva na njegovu smjenu.

Njegovo pismo prenosimo u cijelosti.

‘Ljevica nam se želi napiti političke krvi’

“Poštovani, dok bjesni Putinova agresije nad posijednjom europskom arkadijom Ukrajinom, naša su srca i misli s Ukrajincima i svima koji se zgražavaju i osuđuju ovaj suludi ratni pir, čitavi civilizirani svijet, koji vapi za mirom i uzvikuje: “Slava Bogu mir Ukrajini”!

S posebnom zabrinutošću ovih dana pratimo i našu političku stvarnost i ankete, u kojima se očituje pad HDZ-a na i ispod 25 %, čime se jasno pokazuje opasnost od gubitka prvih narednih izbora u nedostatku partnera na svom svjetonazorskom i ideološkom polu, dok SDP i prekrivena ljevica Možemo s Mostom, koji nam se želi napiti političke krvi, prelaze 40 %.

Nasukavanje HDZ-a na lijevu hrid

Uzroke svakako i na prvom mjestu treba tražiti u politici soliranja predsjednika Plenkovića i nasukavanje HDZ-a na lijevu hrid! Najnovije prijetnje, istrage i uhićenja naših visokih državnih dužnosnika, koja možda još nisu gotova, nanose ogromnu i veliku sramotu i štetu čitavoj Hrvatskoj pa time i HDZ-u, na što ne smijemo ostati nijemi i skrštenih ruku. Politički vrh HDZ-a, pozvan je na hitnu reakciju i preuzimanje brige za povrat urušenog ugleda HDZ-a u narednom i predizbornom razdoblju.

Ova ratna tragedija ne smije imati utjecaj pa bila to i totalna rekonstrukcija Vlade, koja rješenje mora tražiti unutar stranke i naših ljudi, a ne tražiti spasonosna rješenja i osvježenja bilo u “nadstranačkim” ljudima, Granićeva DC-a, HNS-ovu Čuraju ili SDSS-ova Pupovac. Najnovije ankete pokazuju nam kako HDZ, ovakvom mainstream politikom ne polazi s Domovinskim pokretom 30 % i to je, bojimo se, realno stanje. Slično sam upozoravao na zakašnjelu reakciju u gradu Zagrebu i Tomaševićevu popularnosti, za koju su nam Zagrepčani poruku poslali – ako ne možete vi, mi možemo odlučiti! To je politička realnost koju ćemo morati u narednim danima komunicirati novim ideološkim političkim zaokretom s našim članstvom i biračkim tijelom ili nam slijedi otrežnjenje u opozicijskoj pokori!

Sramota iskorištenosti europskog novca

Proteklih mjesec dana, također smo pratili političku sagu premijera Plenkovića u Bruxsellesu (und sein Gespräch mit der Dame Ursule) u spašavanju nacionalne sramote, “učinka” na prste jedne ruke % iskorištenosti europskih darovanih novaca iz Fonda solidarnosti. S druge pak strane, imamo ludu “sreću” u oporbi, gdje svakodnevno gledamo špilanje igrokaza mladih kukurikavaca koji se ustaju na lijevu nogu, opozicijskog dječjeg vrtića puna naknadne pameti. Sitnih proračunskih lopuža koje nitko, pa ni žalosni DORH ne propituje oko bilo čega, pa ni tih nemoralnih, a možda i protuzakonskih malverzacija oko supružničkog skrbništva i pretrpljene boli odvojenog života u izoliranoj kući, zgradi Sabora. Tu su stotine tisuća Eura „ušteđevina“, stanova i kuća, benefita nesrazmjernih i srazmjernih, s osnove „skromne” materijalne koristi sa saborskog korita?! Ne znaš jesu li molili Boga da nam krepa krava, da sve propadne ili da se ne usliše Plenkovićeve molitve svetoj Uršuli?!

I tek što se na tren vidio tračak svjetla na kraju tunela, spašenih milijardi plus novih mjera i minus PDV-a, uslijedio je hladan tuš indikativnog obrasca, nalik kabinetu Duboke države, scene hapšenja, akcija DORH-a s, i samo, jedne strane?! No s druge strane, dok po prvi put vrh vlasti navodno nije bio upoznat s kaubojskim policijskim hapšenjima ministrovih požutjelih i ostarjelih poruka koje su trebale riješiti prije četiri godine, ako je bilo što suspektno, iz DORH-a i inih adresa progona, odvija se jedan drugi kriminal – kriminal kontinuiteta curenja u mlazu povjerljivih informacija, što dodatno zabrinjava i nagovještava kako ovo i nije kraj… Ministri i premijer u šupljem zakonunu bez imuniteta, zaštićeni su ko zečevi na livadi i to treba hitno mjenjati na način da Vlada skida ministrima imunitet a Sabor predsjedniku Vlade. U protivnom, vrhovnik Milanović upozorio je kako bi sljedeći po tome mogao biti premijer Plenković!

Zaziva izvanredni Sabor HDZ-a

Od ovih silnih udaraca, aperkata i krošea najbolje mračilo oslikava naše novo kadrovsko lutanje u magli zabluda, u kojim ne smijemo ignorirati svoje HDZ-ove odbore i zajednice. Upravo su oni zamišljeni i trebali bi biti rasadnici stranačke pameti i kadrova koje nitko nema pravo ignorirati, o čemu politički vrh mora voditi posebnu brigu! Jer ponajbolji i najvrjedniji upravo su tamo i nažalost marginalizirani od strane političkog vrha po onoj narodnoj: “Dok voli oru konji zoblju!” HDZ-ovi kompleksi i Plenkovićeve uporne želje u traženju rješenja u “nadstranačkim” ljudima na lijevom centru, nanose nam štetu, vidjelo se to u ideji HNS-ova Čuraja kao ministra graditeljstva, čemu se protivio čak i Radimir Čačić, ali svakom tko je iole vezan s nama. Pa je li ovo možda kraj ove Vlade HDZ-a?!

Doista, možda ovo i nije kraj naše političke agonije, mogućih afera i arbirtaža, nagodbi i pogodovanja, nepotizma i onog najgoreg, klijentelizma, što bi nam već „jučer“ mogla biti kap koja će posve preliti čašu posljednjeg strpljenja i povjerenja naših članova i simpatizera i sunovratiti nas u grdu realnost političke stvarnosti, na rezervnu klupu decenijskih opozicijskih ponavljača. Stoga politički vrh HDZ-a, naša središnja politička tijela, moraju u potpunosti preuzeti daljnje upravljanje političkim procesima i u novim okolnostima kraja pandemije i europske i svjetske krize i rata u Ukrajini te pripremiti izvanredni Sabor HDZ-a, koji će na svom plenumu pripremiti stranku za nove unutarstranačke demokratske izbore na kojima bi se izabralo novo vodstvo.

Nulta tolerancija na korupcije

Trenutno naše vodstvo opterećeno je pandemijskim izbornim ciklusom s krnjim demokratskim uvjetima i standardima, ozračjem koje nije jamčilo poštene izbore koji traju više od dvije godine te proces još nije gotovo. Sazovimo Sabor HDZ-a kojim bi se poslala poruka NULTE tolerancije na korupciju, afere i bilo kakve slučajeve! Politička tijela HDZ-a imaju odgovornost političkog i tehničkog djelovanja kojim će se očuvati jedinstvo HDZ-a. Ovo posrnuće Vlade knockdown je HDZ-a! Stoga moramo ići hitno u rekonstrukciju Vlade, koja bi posve osvježena iznijela mandat do kraja i povratila ugled i vjeru u institucije države Hrvatske!









Upravo je ovaj dramatičan krik trenutak u kojem političko vodstvo mora nužno izvršiti inspekciju knockdowna, sposobnosti sviju, premijera i cijelog tima, umornih ministara od kulture i graditeljstva, zdravstva i gospodarstva nadalje. Uz dužno poštovanje njihovim “naporima”, nesnalaženje u zadanom prostoru i vremenu slika su umornih i potrebiti odmora! Bilo bi najbolje kada bi to učinili svojim časnim uzmakom i ostavkom kao činom priznanja vlastita neuspjeha.

HDZ je usporedio s CDU

Ukoliko politički vrh HDZ-a, i sam predsjednik Plenković, kao i ministri, ovaj trenutak zanemare ili pokažu nesposobnost razumijevanja štetnosti ovih zbivanja, utoliko ćemo se dovesti u opasnost daljnjeg strmoglavog i brzog nastavka klizanja u odron s političke scene. Tako diskreditirani korupcijskim aferama, bez političkog kredibiliteta, u konačnici ćemo platiti sve jednim velikim političkim porazom prvih narednih izbora, ako ne i prije. Kao jedan od utemeljitelja HDZ-a, a na tragu svega ovoga, pozivam vodstvo stranke na hitno promišljanje i cjelovite pripreme za post-Plenkovićevo razdoblje HDZ-a.

Budimo poučeni iskustvom njemačkog CDU-a kojem je trebalo par godina za konsolidaciju, svih lutanju i traženju nasljednika Angele Merkel u njezinoj miljenici Annegret Kramp-Karrenbaueru da bi, na koncu, shvatili kako je važno izabrati ne služavku, već ličnost u liku novog predsjednika Friedricha Merza, koji vraća stranku s multi-kulti centra na desni kolosijek sa željom ujedinjenja demokšćanske unije, što je i nama identično nužno.









Nitko ne smije biti iznad interesa Hrvatske

Zato je važno pripremati se na to dolazeće vrijeme već sad jer se i naš brod nagnuo posve ulijevo bez ijednog partnera na svom svjetonazorskom polu. Osim ako nekom ne bi palo na pamet i urbi et orbi objaviti kako ćemo ponovo ići s Pupovcem ili HNS-om? Trebamo stvoriti pretpostavke i zaživjeti izgubljenu suradnju sa svjetonazorskim i ideološki bliskim strankama. Uz nacionalni trust mozgova, osmisliti vizijski projekt sveobuhvatne obnove kroz novi Croato Master-plan, s kojim bismo pokrenuli Hrvatsku; političare koji će izići među narod i obične ljude te biti suživljeni s njima i njihovim problemima; vlast koja će izići iz udobnih offica, zavoda i ladanjskih ureda, birokratske okorjelosti te zasukati rukave i mobilizirati čitavu maticu nacionalne pameti koja će pokrenuti obnovu cijelog hrvatskog društva, duhovnih statuta i javnih objekata.

Tim koji će spasiti što se spasiti da! Spasiti Hrvatsku, njezinu, ili svete Uršule, zadnju milostinju kojom bi obnovili uništenu i pokradenu Domovinu, njezinu baštinu i imovinu. HDZ se nema pravo više kockati ni s kim i ni s čim, pa ni s Plenkovićem iz bilo kojih odnosa ili razloga.

Kako mu je i smisleno geslo, neka tako i sada bude. Nijedan pojedinac ne smije biti iznad interesa Hrvatske!”