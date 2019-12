Ministri Capelli i Butković komentirali Culejevu podršku Škori: ‘To se tako ne radi, ništa nije slučajno’

Autor: Dnevno.hr

Ministri Oleg Butković i Gari Cappeli na press konferenciji u Rijeci govorili su o podršci stranke Grabar-Kitarović na izborima, a osvrnuli su se i na najavu stranačkog kolege Culeja da će svoj glas dati Miroslavu Škori.

Upitan hoće li zbog toga snositi posljedice u stranci, Oleg Butković je odgovorio: “Nije ljudski i nije korektno tri dana prije izbora to napraviti. Ne ulazim u razloge zbog čega i zašto je to napravio. Drugo, sada nije vrijeme za bilo kakve rasprave i sankcije unutar stranke, koncentrirani smo na prvi krug. Radimo na motivaciji svih članova i pristaša.”

“Da je on to napravio prije dva, tri mjeseca, ja bih mu stisnuo ruku. Ali ovako se to ne radi”, poručio je Butković.

Ni ministar Gari Cappeli nije htio govoriti o sankcijama koje će Culej potencijalno snositi.

“Što nadodati, mislim da je suvišno. Ništa nije slučajno u životu, pa ni to nije slučajno. Kao što kaže Oleg, tri dana prije izbora, potpuno nekorektno i mislim da se takve stvari ne rade. Tamo 7.,8., nakon što proslavimo, razgovarat ćemo o tome zašto i kako, dodao je Cappeli.

Upitan hoće li Culeja izbaciti iz HDZ-a, Cappeli je kazao: “Ne opterećujemo se sad.”

Kratko je pojasnio i što je mislio pod tim da ‘ništa nije slučajno’. “U politici ništa nije slučajno tako da ćemo vidjeti”, zaključio je Cappeli.