Ministarstvo još razmišlja, a roditeljima male djece je rad od kuće san snova! Možda to postane ‘novo normalno’

S jedne strane nastavak pandemije koronavirusa, a s druge strane najava izmjena Zakona o radu…Očito je da nas čeka teška i neizvjesna jesen.

Izmjene Zakona komentirali su sindikalisti i poslodavci, ali zanimalo nas je što o svemu kažu u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, koji će i predložiti, u dogovoru s poslodavcima, sindikalistima i ostalim relevantnim institucijama i udrugama, izmjene spomenutog Zakona.

Iz resornog ministarstva su nam odgovorili kako “o sadržaju i opsegu budućih izmjena Zakona o radu, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike razmatra određene prijedloge i moguća rješenja koja planira implementirati u zakonodavstvo, a navedeno ovisi i o potrebnim i planiranim konzultacijama sa socijalnim partnerima”.

“Zbog promjena koje se, uslijed digitalizacije poslovnih procesa i uvođenja modernih tehnologija i načina obavljanja poslova već događaju u svijetu rada, potrebno je i zakonom prepoznati pojavu novih oblika zapošljavanja i rada te istovremeno radnicima osigurati dostojne radne uvjete. Mogućnosti koje izviru iz tehnološkog napretka treba iskoristiti u cilju proširivanja aktivne participacije na tržištu rada, ali i učiniti sve da se, uslijed prilagodbe radnog zakonodavstva takvim promjenama, na tržištu rada spriječe diskriminacija i prekarni radni uvjeti. Ujedno, nova pravna regulativa trebala bi predstavljati i poticaj rastu gospodarstva kroz uvođenje mogućnosti za bolju organizaciju rada koja utječe na veću produktivnost”, ističu u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Na upit koje se izmjene Zakona spremaju, odgovorili su kako je “posljedica globalne fleksibilizacije radnih odnosa svakako rast nestandardnih oblika rada u praksi”.

“Naglašavamo da u ovome kontekstu neka zakonska rješenja u Republici Hrvatskoj postoje. Primjerice, već je i važeći Zakon o radu uveo neke nove, dotada nepoznate oblike zapošljavanja pa tako sada imamo konstantan rastući trend tzv. dopunskog rada odnosno rada iznad punog radnog vremena u ograničenom trajanju kod drugog poslodavca. Ujedno, primjer nestandardnog oblika zapošljavanja koji je, kao posljedica digitalizacije, također u porastu kako uopće u svijetu, pa tako i u Republici Hrvatskoj, je tzv. rad od kuće odnosno rad na izdvojenom mjestu rada”, objašnjavaju iz resornog ministarstva.

‘Rad od kuće’ i ‘rad na daljinu’

Upitali smo ih i je li termin “rad od kuće” istovjetan ili različit od termina “rada na daljinu”.

Odgovorili su kako “neka usporedna zakonodavstva ovaj oblik rada nazivaju ‘radom na daljinu'”. “Imajući u vidu mogućnosti obavljanja posla korištenjem informacijske i komunikacijske tehnologije, ističemo da termin ‘rad na daljinu’ obuhvaća šire mogućnosti od samog rada od kuće. Ovo se pokazalo vrlo korištenim institutom u vremenu korona krize kada je veliki broj poslodavaca organizirao rad svojih radnika na daljinu, koristeći napredne tehnološke mogućnosti”, ističu u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Također, od izuzetne je važnosti pratiti međuovisnost uređenja radnih odnosa u okviru politike zapošljavanja i tržišta rada u odnosu na nacionalne demografske pokazatelje.

“Stoga, u demografskome kontekstu, pri uređenju radnih odnosa pažnju valja usmjeriti na one normativne mjere koje prije svega, izravno ili neizravno utječu na usklađenje profesionalnog i obiteljskog života radnika. U tom smislu, u fokusu će biti one zakonske odredbe koje s jedne strane uređuju zaštitu roditelja i posvojitelja, odnosno, one koje s druge strane omogućavaju radniku fleksibilne oblike rada i fleksibilno radno vrijeme te istodobno omogućuju mnoge benefite i za poslodavca”, kažu u resornom ministarstvu.

Kako će se regulirati skraćeni radni tjedan?

“U pogledu pitanja o tzv. skraćivanju radnog tjedna, ističemo da je ova mogućnost poslodavcima već osigurana putem nedavno kreirane mjere za očuvanje radnih mjesta koju provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, a koja nema negativan odraz na plaće radnika. Slijedom svega navedenog, naglašavamo da će Ministarstvo u sklopu budućih normativnih procesa razmotriti sve zaprimljene prijedloge te kreirati optimalna rješenja koja će pridonijeti razvoju poduzetništva u Hrvatskoj, ali i zaštiti položaja radnika na tržištu rada”, zaključuju u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Rad od kuće reguliran dvama zakonima

I u prvom valu koronavirusa mnogo se zaposlenih žena i majki našlo u nezgodnoj situaciji rada od kuće i nekima od njih bila je otegotna okolnost uskladiti poslovne i obiteljske obveze. Što očekuje od izmjena Zakona o radu upitali smo Ivanu Matić, osnivačicu Women in Adria.

Odmah je odgovorila kako je rad od kuće važno pitanje i za zaposlenike i za poduzetnike.

“Kao što to kod nas uvijek biva, stvari su regulirane ne jednim nego s barem dva zakona. U ovom slučaju Zakonom o radu i Zakonom o zaštiti na radu. Što se tiče zaposlenika, neke globalne kompanije i u Hrvatskoj odavno zaposlenicima omogućuju rad od kuće, ali nisu se usudili prije govoriti javno o tome jer nisu bili sigurni da poštuju sve moguće odredbe zakona i pravilnika”, rekla je Ivana Matić.

Navela je primjer poduzetnice početnice koja želi pokrenuti svoj biznis od kuće jer joj je tako jedino moguće uskladiti posao i brigu za djecu. “Ona će morati po kući nalijepiti naljepnice gdje se nalazi izlaz za evakuaciju, kao inače ne bi znala ako dođe do požara. Zatim, mora platiti da tvrtka koja se s tim bavi dođe provjeriti utičnice, mora proći edukaciju o zaštiti na radu, platiti procjenu rizika, kupiti protupožarni aparat…i to sve ima svoju cijenu i to ne samo jednom nego iz godine u godinu”, istaknula je Ivana Matić.

“Ako znamo”, dodala je, “da su danas najveće svjetske tvrtke krenule iz garaže, jasno nam je da ta garaža sigurno nije bila u skladu s našim zakonima. To je samo jedna od stvari koje otežavaju pokretanje biznisa u Hrvatskoj. Za roditelje male djece je mogućnost rada od kuće san snova i nadamo se da će to postati ‘novo normalno’ nakon ove krize. Ali isto tako neki zaposlenici moraju promijeniti mindset i znati da to onda više nije posao gdje se gleda kad sam došla i kad odlazim, nego se gleda šta sam napravila. A jesam li to napravila navečer jer sam tijekom dana i kuhala, to je moja stvar”, zaključila je Ivana Matić.