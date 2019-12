Ministar se pohvalio kako je napisao pismo Njemačkoj fotografijom na kojoj glumi da piše pismo

Ministar vanjskih i europskih poslova, Gordan Grlić Radman, u petak je uputio otvoreno pismo glavnom ravnatelju njemačke televizije ZDF Thomasu Bellutu, kao i glavnom uredniku Peteru Freyu u povodu prikazivanja dokumentarne serije “Balkan u plamenu: Jugoslavija – bačva baruta”. Kako su istaknuli iz ministarstva, svrha pisma je pridonijeti boljem razumijevanju važnih procesa i uzroka raspada bivše Jugoslavije te kasnijeg osnivanja novih država u srednjoj i jugoistočnoj Europi, kao i opovrgnuti niz tvrdnji iznesenih u dokumentarnom filmu te ukazati na neke nespomenute, a važne činjenice.

U opsežnom pismu našeg ministra, između ostalog stoji kako se u filmu “osjećaju gotovo jugonostalgični ton i simpatiziranje Tita”. Nadalje, stoji da se Tita naziva diktatorom, no ministru su zasmetale brojne brojne ocjene kao što su “Tito je izgledao dobro, bio je simpatičan, imao je plave oči koje su očaravale … umio je konkretizirati budućnost”, “… nakon rata postao je superzvijezdom. Svi Jugoslaveni željeli su mir i stabilnost, a upravo je on to obećavao.”

Grlić Radman pismom je želio navesti, a suprotno narativu dokumentarnog filma, da je za velik dio građana Jugoslavije Tito je bio osoba koja je ulijevala strah, a komunistička diktatura koju je on uspostavio bila je država sustavne nepravde koja je velik broj ljudi i cijele obitelji obilježila za čitav život.

“Na žalost, u Vašem se dokumentarnom filmu nijednom riječju ne spominju masovna ubojstva koja su počinili Titovi partizani prije, a posebno nakon kraja rata. Među žrtvama, koje se broje u desetcima tisuća, s jedne su strane bili njemački i talijanski okupatori te domaći kolaboratori koji su prethodno položili oružje i predali se, a s druge strane, građani i cijele obitelji s djecom koji su po komunističkom tumačenju bili zapreka komunističkoj partiji u preuzimanju vlasti”, navodi ministar.

Detalj koji je sve uništio









Javnost je o slanju ovog otvorenog pisma Ministarstva vanjskih i europskih poslova obavijestilo i preko društvenih mreža, a istu je stvar napravio i sam ministar, objavivši tu vijest na svojem Twitter profilu. U čitavoj priči, apsolutno ništa nije sporno, osim jednog detalja – urnebesne fotografije koju je ministarstvo poslalo zajedno s priopćenjem. Fotografija je, naime, toliko namještena, da u konačnici postaje smiješna.

Na fotografiji, ministar ne sjedi za svojim radnim stolom, već za nekim sporednim stolićem. Za reverom tamno-plavog odijela zataknuta mu je hrvatska zastava, a iz džepa sakoa, kako bi ukazao na svoju ležernost i spontanost, viri mu ovlaš složeni ljubičasti rubac. Na stolu mu je, filmski izrežirano, postavljena lampa, iza njega se nalaze zastave Hrvatske i Europske Unije, a pismo piše u upitno elegantnom kožnom rokovniku. Ono što zapravo najviše upada u oči je autoritativan, a zapravo ne pretjerano efikasan, način na koji ministar drži nalivpero. Iako je ministrova namjera bila prenijeti ozbiljnost situacije, sve je ispalo smiješno i pomalo otužno.