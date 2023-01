MINISTAR PROGOVORIO O HRVATIMA U ZAMBIJI! Optuženi su za teška kaznena djela: ‘Posvojeno je 131 dijete iz Konga, mijenjamo zakon’

Autor: I.G.

Ministar rada i socijalne politike Marin Piletić komentirao je slučaj Zambija, u kojem su četiri hrvatska para uhićena pod sumnjom za trgovinu djece u pokušaju nakon što su pokušali posvojiti djecu u Kongu i dovesti ih u Hrvatsku.

“Teze da je u Hrvatskoj teško posvojiti i da se na to čeka dugi niz godina su krive i opovrgavaju ih brojke”, rekao je ministar premda se u Hrvatskoj godišnje posvoji tek oko 150 djece, a na posvojenje čeka oko 1200 posvojitelja.

Piletić je također rekao da će se provjeriti legalnost svih odluka o posvojenjima iz Demokratske Republike Kongo.





“Morat će biti dodatno provjereni, utvrđena njihova legalnost. Tražiti dokaz da su posvojitelji upisani u hrvatski registar posvojitelja i ako bude priznat zahtjev, onda ćemo očekivati od sudova da dostave te odluke kako bismo vršili 6-mjesečni monitoring u tim obiteljima.

Iz Konga Hrvati posvojili 131 dijete

Na pitanje koliko je u Hrvatskoj ukupno posvojeno djece iz Konga, rekao je da se radi o 131 djetetu. Sva su djeca posvojena u razdoblju od 2012. do danas.

Kazao je da obitelji u koje su došla ta djeca nisu bile ni pod kakvim nadzorom centara za socijalnu skrb “jer to nije bilo predviđeno”. No, rekao je kako će se izmjenama zakona to promijeniti.

Kazao je da postoji još osam parova iz Hrvatske koji su u postupku posvojenja djece iz Konga i koji još nisu otišli tamo po djecu.

“Nipošto ovo nije greška hrvatskih institucija”, rekao je.









“Upravni nadzor još nije gotov”, odgovorio je na novinarsko pitanje o upravnom nadzoru u slučaju posvajanja zbog kojeg su četiri para u zatvoru u Zambiji.

Podsjetimo, osmero hrvatskih građana, odnosno četiri para koja su početkom prosinca uhićena u Zambiji, prvi je put jučer dovedeno pred sud u gradiću Ndola, nedaleko od granice s Kongom.

Optuženi su za kazneno djelo trgovine ljudima, odnosno djecom, u pokušaju. Nakon pročitane optužnice, svi su izjavili da se ne osjećaju krivima. Njihov branitelj zatražio je da se brane sa slobode, uz jamčevinu, o čemu će se odlučivati u četvrtak.