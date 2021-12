MINISTAR ‘POPRAVLJAČ’ I ‘OPUŠAK’! Pedagog o Banožićevim popravcima: ‘Meni su veći problem oni učenici koji vole ovakvu školu!’

Autor: Daniel Radman

Iako se priča o tome da je ministar Mario Banožić tijekom gimnazijskih dana išao na popravke pojavila još prije dvije godine, zahvaljujući sukobu s predsjednikom Milanovićem ponovo je aktualizirana.

“Banožić je opušak, bio je ponavljač, produžna nastava”, samo su neke od Milanovićevih neuvijenih riječi na račun ministra obrane. O Banožićevi popravcima opet se počelo raspravljati u medijima, a nas je zanimalo je li opravdano nekome izvlačiti ocijene iz srednjoškolskog razdoblja pa makar to bila javna osoba, u ovom slučaju ministar.

Jer, kakva se poruka šalje onima koji sada idu na popravak? Da će ih pratiti stigma do kraja profesionalne karijere samo zato što su jedno ili dva ljeta imali zaključenu ‘jedinicu’? Uostalom, ponavljači su bili i jedan Antun Gustav Matoš i Miroslav Krleža… “Prvo i osnovno, protiv toga sam da se dira u osobne stvari jer smatram da je to zadiranje u privatne stvari. Otkud tko zna što je u čijem životu bilo u određenom trenutku“, kaže nam jedan bivši ministar koji je zbog političkih odnosa između predsjednika Milanovića i Banožića htio ostati anoniman.

‘Veći su mi problem učenici koji vole ovakvu školu’

No, pedagog prof.dr. Zlatko Miliša, koji je najdublji trag ostavio na zadarskom i osječkom sveučilištu daleko je otvorenije komentirao iznošenje nečijih ocjena iz srednjoškolskih dana.

“Daleko od toga da ću stati na stranu ministra i obranu njegovih popravnih, to mi je zadnja namjera, no prije svega rekao bih temeljnu stvar. U vrijeme tinejdžerstva, mladim ljudima je daleko važnije što ‘ekipa’ razmišlja nego li roditelj, otuda i izostanci, neuspjesi u školi, sve kako bi netko bio ‘vidljiv’. Druga teza koju bih spomenuo je da su meni veći problem oni učenici koji vole ovakvu školu – bila to pučka, gimnazija ili ova prirodoslovna – koja ne gleda konkretnog učenika, koja nije okrenuta interesima i preferencijama pojedincima, gdje individualna nastava postoji samo na papiru”, naglašava Miliša.

“Mene više zanima njihov kasniji rad, njihova postignuća. Nama je problem ovaj kriterij izvrsnosti radi kojeg imamo hiperinflaciju odlikaša. Daleko me više zanima da se taj kriterij izvrsnosti prepozna, a ne tko ima kakve ocjene. Da okrenem malo priču, vi možete biti i najbolji student a da nemate jamstvo zaposlenja. To su daleko bitnija, krucijalna pitanja od onog je li netko bio na popravnom ili je imao veći broj izostanaka. Imam empirijskih dokaza, najbolji studenti kojima sam ja bio profesor – a imam velikog iskustva – najčešće su bili oni koji nisu bili odlični u gimnaziji, nego oni ‘prosječni’, koji su na studiju odskočili s kritičkim razmišljanjem. To je, rekao bih, gotovo pravilo”, poručio je Miliša.