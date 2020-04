Ministar Oleg Butković najavio ukidanje nekih restrikcija i prije 4. svibnja

Autor: Dnevno

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković bio je gost N1 Studija uživo. Butković se osvrnuo na prijedlog ublažavanja mjera koji bi Vlada trebala donijeti na sjednici u četvrtak, velike infrastrukturne projekte u Hrvatskoj koji su nastavljeni unatoč epidemiji koronavirusa, a kratko se osvrnuo i na parlamentarne izbore koji bi se trebali održati ove godine.

“Mi smo prošli tjedan dobili od predsjednika Vlade zadaću da pripremimo opuštanje mjera. Imali smo nekoliko sastanka gdje se raspravlja se epidemiolozima i strukom što je najbolje u ovom trenutku. Imam dobre rezultate što se tiče broja oboljelih i čitavoj situaciji s koronavirusom”, kazao je uvodno Butković.

Koje bi mjere trebale biti predložene za sektor prometa?

“Što se tiče prometa, to je sigurno uz turizam i sektor gospodarstva jedan od najvažnijih grana koja je u ovom trenutku blokirana i zato smo predložili određeno popuštanje mjera. Predložili smo određene mjere što se tiče javnog gradskog prijevoza, prigradskog prijevoza, međužupanijskog prijevoza. Siguran sam da ćemo donijeti najbolju moguću odluku sutra na Vladi”, istaknuo je Butković.

Kazao je kako još uvijek ne može govoriti o točnim datumima.

“Ono što znam po raspravama, neke mjere bi mogle stupiti na snagu i prije 4. svibnja, a neke će se naravno i postepeno uvoditi. Ta odluka Vlade oko svih tih mjera je nešto što će se sigurno još u hodu prilagođavati. Ne mogu vam u ovom trenutku reći točno kada, ali da će se neke stvari primjenjivati i prije 4. svibnja”, rekao je.

“Hrvatska se u ovoj pandemiji postavila dobro”

“Mislim da smo se mi u ovoj cijeloj situaciji postavili jako dobro i da možemo biti primjer drugima ne samo u Europi, nego i u svijetu. Činjenica je da smo vodili računa o tome da nam je zdravlje ljudi na prvom mjestu, a očuvanje radnih mjesta i gospodarstva odmah do toga. I ove mjere koje se sada primjenjuju, to je jedan sveobuhvatan i odgovoran posao. Ne možemo odluke donositi na temelju pritiska javnosti. Mi ovaj posao radimo zaista ozbiljno, pripremamo se i ne želimo napraviti krivi korak. To je jedan posao koji je vrlo složen, ali koji će sigurno dati najbolje rezultate”, ističe Butković.

Istaknuo je kako je svaka država specifična u borbi protiv koronavirusa pa se stoga ne može uspoređivati ublažavanje mjera u drugim državama.

“To što je netko izašao da će nešto otvoriti 15. svibnja, a danas je 22. travnja nije u prednosti u nečemu. Mi ćemo možda i neke mjere primijeniti prije 15. svibnja. Sve ovo što radimo, radimo vodeći računa o zdravlju ljudi”, rekao je Butković.

Osvrnuo se i na kritiku predsjednika Republike Zorana Milanovića da politika napokon mora početi donositi odluke, uvažavajući mišljenje struke: “Vlada će donijeti odluku. U posljednje vrijeme se želi gurati kroz eter da Vlada ne donosi odluke – pa Vlada je formirala Nacionalni stožer. Mi kad se nađemo po dva-tri sata traju rasprave. Naravno da morate slušati struku, ali Vlada donosi odluke”.

“Bit će jasno definirano kako će se koja mjera provoditi”

“Što se tiče javnog prijevoza, sutra ćete vidjeti odluku Vlade. U njoj će sigurno biti pojašnjeno što će se i u kojoj mjeri popustiti. Što se tiče prometa, to je vrlo specifično i vrlo osjetljivo. Najrizičnije i najsloženije je javni gradski prijevoz. Vidjet ćete, sve će biti posloženo i sve će biti označeno”, kazao je Butković.

“Zadaća je nakon odluke Vlade da se to iskomunicira s upraviteljima prijevoza. Našim građanima objašnjenja se moraju dati na vrijeme. Nije nam svrha kažnjavanje, svrha nam je da popustimo mjere i da čuvamo zdravlje ljudi”, dodao je.

Sudbina Croatia Airlinesa i Jadrolinije

Govoreći o tvrtkama u resoru prometa i njihovoj pogođenosti koronakrizom, Butković je rekao kako nisu sve u istoj situaciji.

“Croatia Airlines i Jadrolinija jesu kao i sve druge tvrtke u prometu udarene u ovoj situaciji,. Ali, činjenica je da je Jadrolinija cijelo ovo vrijeme dobro poslovala i stabilnost nije bila dovedena u pitanje. Kao Vlada ćemo voditi računa da strateške tvrtke imaju mogućnosti da prežive krizu”, napominje Butković.

Što se Croatia Airlinesa tiče, Butković kaže kako su prije koronakrize krenuli u pronalazak strateškog partnera, no kako je taj proces sada stopiran. “Croatia Airlines dijeli i sudbinu drugih zrakoplovnih kompanija u svijetu, stoga ćemo pomoći da prebrodi ovu krizu. Nakon toga svega ćemo nastaviti s postupkom pronalaska strateškog partnera”, kazao je.

“Sve druge tvrtke u resoru, ima ih 56 u resoru prometa. Sve su reducirale troškove, prilagođavaju se ovoj situaciju. Veliki infrastrukturni projekti, poput Pelješkog mosta idu dalje. Svi drugi nacionalni projekti, veliki strateški se nastavljaju. Idući tjedan potpisujemo ugovor i počinje izgradnja 5C koridora. Istarski ipsilon se završava i bit će na ljeto završeno prvih 11 kilometara punog profila. Zastoja nema, ali bilo je određenih problema. Što se tiče karantena, radnika, itd. Imali smo veliku potporu i pomoć Nacionalnog stožera”, dodao je Butković.

Gdje pronaći novac za uštede u ministarstvima?

“Mi smo imali prvu preraspodjelu prije dva tjedna u kojoj smo morali naći prostor za uštede. Pretpostavljamo da će se u ljetnim mjesecima to ipak malo smiriti. Vjerujem da će ipak nešto biti od sezone i da situacija na jesen neće biti tako dramatična kao što se očekuje”, rekao je ministar.

Butković kaže kako država može uštedjeti na puno načina.

“Još uvijek ima prostora za uštede u svim ministarstvima. Naravno, pokrenut će se i neki drugi procesi, ali ja vjerujem da će svaki ministar pokrenuti određene stvari da bi te uštede bile i veće. Što se tiče gradova, općina i županija – vidjet će se malo situacija što napraviti. Prvenstveno što se tiče općina, jer neke od njih nisu fiskalno održive, ali to ćemo još vidjeti”, ističe.

Održavanje parlamentarnih izbora

“Što se tiče parlamentarnih izbora i kampanje, sigurno da će tema biti ova trenutna situacija i kako krenuti u novom mandatu u snažnu izgradnju Hrvatske”, kazao je Butković na pitanje o temi za koju misli da će dominirati u kampanji za parlamentarne izbore.

“Sve ono što smo do sada radili, govori u prilog tome da smo održali hrvatsko gospodarstvo stabilnim. Ponudit ćemo hrvatskim građanima jedan cjeloviti program za stabiliziranje i izgradnju Hrvatske. Ja s obzirom na ono što vidim ne sumnjam da će HDZ izaći s najboljim rješenjem”, dodaje.

Zaključno je kazao kako se o datumu parlamentarnih izbora nije raspravljalo.