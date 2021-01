MINISTAR O SKANDALU S EUROPARLAMENTARCIMA NA GRANICI S BIH: ‘Ovo je još jedna u nizu provokacija vezanih za postupanje hrvatske policije’

Davor Božinović i načelnik Uprave za granicu i pomoćnik glavnog ravnatelja policije Zoran Ničeno danas su dali izjavu o incidentu koji se dogodio prilikom dolaska izaslanstva talijanskih zastupnika u Europskom parlamentu i skupine talijanskih novinara na granicu između Hrvatske i BiH.

Božinović je na početku rekao da policija najoštrije osuđuje nepoštivanje zakona RH i pokušaja diskreditiranja institucija Hrvatske.

“Ovo je još jedna u nizu provokacija vezanih za postupanje hrvatske policije u ispunjavanju zadaća, a to je zaštita državne granice. Javno smo govorili da policija postupa u skladu sa hrvatskim zakonima, no nekima to očito nije dovoljno i pokušavaju dokazati da policija postupa suprotno tome”, rekao je.

Božinović je nastavio da Hrvatska čuva najdulju kopnenu granicu EU u skladu sa zakonom te da je policiji to zakonska obveza.

Ministar unutarnjih poslova napomenuo je da su europarlamentarci željeli prijeći granicu tamo gdje nije granični prijelaz.









“Oni brane parlamentarce koji su htjeli zaobići hrvatski zakon, unaprijed im je rečeno da ne mogu i sada nas napadaju, a ovi domaći im daju za pravo, e ja to ne mogu razumjeti. Ne mogu razumjeti da hrvatski nacionalni interes nije na prvom mjestu”, kazao je ministar.

Da su EU parlamentarci htjeli prijeći granicu tamo gdje nije granični prijelaz, potvrdio je i Ničeno.

“Policija je zaustavila tu grupu na 200 metara od granice, i rekli su im da ne mogu nezakonito prijeći granicu. Sedam policajaca ih je zaustavilo i preprječilo im put. Oni su u svom razgovoru s našim policajcima pokušali argumentirati svoj prolazak. U tom trenutku su i migranti željeli prijeći granicu. Ponudili smo im da gledaju granicu na nekom drugom mjestu i oni su to odbili. Potom su otišli dalje”, rekao je.









“Čuli smo migrante da ih netko savjetuje, primjerice da se dijete namaže sirupom od višnje, da to izgleda kao krv i da Udruge to plasiraju u javnost kako bi se policija diskreditirala”, kazao je na konferenciji za medije.

Ministar je naglasio da se nije radilo o službenoj delegaciji te da su oni bili u privatnom aranžmanu.

“Još ne možemo govoriti o tome što se događalo sa strane BiH granice, još sve ispitujemo. Naša poruka aktivistima i političarima je zašto tako nešto ne traže u nekoj drugoj zemlji? Neka se ne zanose time, bilo oni izvan Hrvatske, ali i oni u Hrvatskoj, da će time pokolebati Vladu i policiju da ne provode zakone RH”, nadodao je pa ponovo kazao da delegacija nije imala dozvolu za prelazak jer ne mogu imati dozvolu za nešto nezakonito.