MINISTAR MARIĆ O MJERAMA RELAKSACIJE! ‘Imaju pozitivan gospodarski efekt’

Autor: Dnevno

Zdravko Marić, ministar financija, nakon koalicijskog sastanka u Vladi rekao je kako vidi određene pozitivne efekte mjera relaksacije što se gospodarstva tiče, piše N1.

Odgovorio je na pitanje očekuje li nas rebalans proračuna. “U okviru naših zakonom izglasanih mogućnosti imamo izmjene zakona o izvršenju državnog proračuna. Na samom početku izbijanja krize, kada smo išli s prvim paketom mjera, mijenjali smo zakon o izvršenju proračuna da si otvorimo mogućnost određenog manevarskog prostora”, rekao je Marić.

“S kvalitetnim rebalansom, odnosno svime što se treba napraviti da se mjere koje nismo originalno planirali, dakle ključna mjera je potpora za isplatu djela plaća gospodarstvenicima, to je bilo izvršavano kroz preraspodjele, a sada je ideja da se to stavi u proračun kao takav. Samo u jednom mjesecu smo isplatili više od milijardu i petsto milijuna kuna, a u svibnju za travanj očekujemo i veći iznos jer je potpora veća”, dodaje.

Marić navodi kako se držao zadataka što se tiče proračuna i da je to predstavio koalicijskim partnerima. “Neke naznake možemo vidjeti od kada su krenule mjere relaksacije, prvi tjedan relaksacije donio je 22 posto viši iznos fiskaliziranih računa, no to je i dalje manje no prije”, rekao je.

“Vidi se da mjere relaksacije imaju pozitivan gospodarski efekt. No, daleko od toga da smo se vratili na razinu prošle godine”, zaključuje.