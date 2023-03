MINISTAR KAO KAMEN SPOTICANJA! Kaos u Plenkovićevoj vladi: To se više ne može skrivati

Autor: Iva Međugorac / 7dnevno

Premda se premijer Andrej Plenković svim silama u svojim javnim nastupima trudi prikazati sklad koji vlada u njegovim redovima, upućeni tvrde kako su odnosi u Vladi daleko od idealnih i skladnih.

”Prije svega, problem je u tome što je mali broj ministara koji doista uživaju Plenkovićevo povjerenje i koji u svojim resorima imaju odriješene ruke, to su možda samo Radovan Fuchs, eventualno Tomo Medved i ministar Davor Božinović i Davor Filipović koji uživa veliko premijerovo povjerenje te ministrica Brnjac, svi ostali ministri su uglavnom pod Plenkovićevim nadzorom koji se provodi i preko njegovih savjetnika.

U Vladi je prisutno ogromno nepovjerenje, ministri su često nezadovoljni i frustrirani zbog kontrola kroz koje prolaze, a pazi se na sve pa i na njihove nastupe u medijima, Plenković je u posljednje vrijeme posebno oprezan, a otkako se počelo pisati o HDZ-ovim aferama u Vladi su pojačane kontrole pa i to među ministrima izaziva nervozu”, komentira naš dobro upućeni sugovornik te kaže da je posebno burno u vladajućim redovima bilo prije nekoliko dana kada se krenulo u trgovinu državnim obveznicama, odnosno u propagandu kampanju za prodaju obveznica građanima.





Obveznice dodatno poremetile odnose u Vladi

”Ta je kampanja otkrila velike pukotine u Plenkovićevoj vladi, i jasno dala naslutiti da ni pojedini ministri nemaju povjerenja u Plenkovića i poteze koji se vuku u Vladi. Plenković je opiranje ministra prometa Olega Butkovića shvatio kao ogroman udarac. Njih dvojica nikada nisu ni bili pretjerano prisni, a sada je situacija zategnutija nego ikada”, kaže naš sugovornik koji smatra da je Butković ovime u najmanju ruku posramio premijera Plenkovića, tim više što njemu s obzirom na njegov imetak i primanja ulaganje trivijalnih 500 eura u državne obveznice ni na koji način nije trebalo predstavljati problem.

”To što je Butković izveo je poražavajuće za Plenkovića, time se demonstriralo da on ipak nema utjecaja na svoje ministre i da ih nije u stanju držati pod kontrolom što je posebno poražavajuće u ovakvim situacijama i sa ovakvim projektima koji su Plenkoviću vrlo značajni”, ističe nadalje naš sugovornik potvrđujući da se po Vladi već dugo progovara o konfliktima i zategnutim odnosima između predsjednika Vlade i ministra Butkovića koji je prije nekoliko mjeseci preuzeo funkciju potpredsjednika Vlade.

O tim zategnutim odnosima pisalo se svojedobno i u Nacionalu kada se tvrdilo da se ministar Butković priklonio takozvanoj desnoj struji koju je predvodio osječki župan Ivan Anušić. Sve se to odvijalo u vrijeme kada je priveden bivši ministar graditeljstvo Darko Horvat, tada se navodno Butković i Anušić nisu odazvali hitnom sastanku kojega je premijer sazvao zbog krize u vladajućim i stranačkim redovima. Mada su i Butković i Anušić te napise osporavali, u Plenkovićevim redovima prema Butkoviću su i danas skeptični jer vjeruju kako on ima premijerske ambicije, mada je ministar i te teorije u jednom trenutku osporio.

Nesuglasice s ministrom Primorcem

Nije međutim prema tvrdnjama našeg sugovornika u slučaju s obveznicama problem samo u zategnutim odnosima između Plenkovića i Butkovića već je problem i u ministru financija Marku Primorcu koji se nije uklopio u Vladu, i koji se nerijetko nađe u konfliktu i raspravi sa svojim kolegama. Primorcu doduše u Vladi niti nije lako, u nju je ušao kao nasljednik popularnog i stručnog Zdravka Marića koji je bio tvrd i principijelan, ali je unatoč tome imao razumijevanja, i bio je spreman saslušati ministarske argumente. I kada su pojedini problemi postojali, oni su se rješavali iza zatvorenih vrata, a sa Primorcem to nije slučaj.

Nedavno se tako našao u polemici s novim ministrom graditeljstva Brankom Bačićem koji je otkrio da država spremna sudjelovati u sufinanciranju stanova za mlade obitelji i studente. Te Bačićeve najave u javnom su prostoru dočekane s oduševljenjem, ideja se dopala i Plenkoviću, tim više što je stigla u ovo vrijeme predkampanje, a onda se nakon svega nekoliko sati oglasio Primorac tvrdeći da on o toj ideji nema pojma te da odluka toga tipa nije donesena.

”Nisam bio uključen u rasprave o tome”, kazao je Primorac, što je u najmanju ruku neobično pošto je Bačić javnosti prezentirao pojedinosti o sufinanciranju govoreći o potpori u iznosu od 250 eura za najam stana i troškove režija. ”Od starta Marko Primorac ni u Vladi, ni u HDZ-u nije najbolje prihvaćen, on je nestranački ministar kojega je Plenković prigrlio na preporuku bivšeg kolege Tomislava Ćorića, ali se u Vladi sigurno nije uklopio to se sada s vremenskim odmakom može vrlo precizno reći”, kaže naš sugovornik te dodaje da se Primorac na meti kritika našao i tijekom najave uvođenja poreza na ekstraprofit kojim bi se stopom od 33 posto oporezivalo povećanje zarade kompanija s prihodima većim od 300 milijuna kuna u slučaju da to povećanje premašuje 20 posto u odnosu na prosjek u zadnje četiri godine.









”To je u dijelu HDZ-a dočekano na nož, a ideji su se u razgovoru s Primorcem i Plenkovićem usprotivili Branko Bačić i Gordan Jandroković, o čijem utjecaju u stranci nije potrebno govoriti. Oni su uz Plenkovića najmoćniji ljudi u HDZ-u, Primorac pored njih nema šanse bez obzira na to što ga Plenković još uvijek uvažava, njemu nije previše naklonjen ni Filipović i njih dvojica teško surađuju. Primorac je štreberski tip političara, on financije želi urediti ne osvrćući se na posljedice, ne vodi previše računa o socijalnom segmentu, a to može biti opasno.

Međutim, Plenković za sada ipak sve te odnose drži pod kontrolom jer mu je stalo do javne percepcije, on želi da javnost vjeruje u skladne odnose unutar Vlade u kojoj je na koncu njegova riječ ipak posljednja”, otkriva naš sugovornik te podsjeća da je bivša ministrica Nataša Tramišak bila na tragu istine kada je premijeru kazala kako autokratski upravlja Vladom. ”Njegova riječ na koncu uvijek mora biti posljednja, čak i onda kada nije u pravu, Plenković ne dopušta da se s njime ulazi u argumentiranu raspravu, a onda mu se dogode situacije poput ove s Butkovićem, koje ga zgroze i zateknu, a sve to trebao je, mogao i morao riješiti na zatvorenim sjednicama”, zaključuje naš sugovornik.