Ministar Horvat o obnovi: Na tri lokacije su počeli radovi za izgradnju državnih stanova

Autor: L.B.

Gostujući u emisiji Točka na tjedan N1 televizije, ministar Darko Horvat i dogradonačelnik Zagreba Luka Korlaet komentirali su obnovu nakon potresa.

Na pitanje koliko ljudi će dočekati zimu bez adekvatnog smještaja, ministar Horvat je odgovorio da se “na takva paušalna pitanja ne može jednoznačno odgovoriti”.

“Radovi na učeničkom domu su započeli, ti objekti će biti useljivi za 120 ljudi do prvih snijegova, do prvih kiša, do prvog hladnog vremena”, rekao je Horvat.

Objekti kojima sanacija omogućava povratak u domove’

“Neće biti dovoljno. Na Banovini smo obnovili 600-injak kuća, radimo na njih 400, ugovoreno je 1500 i pred potpisom smo ugovora za još 1500, dakle onih objekata kojima nužna sanacija omogućava povratak u domove”, istaknuo je i dodao:

“Na tri lokacije počeli su radovi za izgradnju državnih stanova koji će biti višestambene zgrade i koje će stvoriti pretpostavku za selidbu iz kontejnerskog prostora u čvrsti objekt negdje oko 600 obitelji.”