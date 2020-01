Ministar Davor Božinović: ‘Ne mogu prihvatiti da je javna potpora trostrukom ubojici dobra stvar’

Autor: Dnevno

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao jej trostruko ubojstvo u Splitu, slučaju pretučenog policajca, smrt šestero štićenika u domu za starije osobe, te problem migranata.

U emisiji ‘A sada Vlada’ Hrvatskog radija glavno je pitanje bilo radi li policija dobro svoj posao.

“Nema nehumanog postupanja policije prema migrantima. Ako dobijemo takvu dojavu, mi uvijek reagiramo. Dolazimo do toga da netko proziva hrvatsku policiju što ne dopušta da se u Hrvatsku ulazi na nelegalan način. To nije praksa koju ćemo dopustiti”, rekao je i dodao kako su migracije i sociološko pitanje gdje međunarodna zajednica mora naći rješenja, zato što to neće nestati preko noći.

Kada je riječ o slučaju trostrukog ubojstva u Splitu, ministar je rekao kako je policija djelovala efikasno u otkrivanju počinitelja i procesuiranja što, kako kaže, nije jednostavno s obzirom na to da ona mora otkriti što se dogodilo, mora sačuvati javni red i mir, a mora i prikupiti dokaze koji se kasnije koriste u postupku.

“Javna potpora ubojici nije dobra”

Istaknuo je kako javna potpora nekome tko je napravio trostruko ubojstvo nije dobra i takav postupak se mora analizirati. Što se tiče mišljenja javnosti da pravosuđe ne odrađuje svoj posao kako treba, ministar je naglasio kako institucije trebaju funkcionirati.

“Uspješne države se razlikuju od manje uspješnih po tome koliko su im kvalitetne institucije. Moram naglasiti kako svi moraju izaći na svjetlo dana i svi moraju biti u stanju objasniti odluke koje su donijeli i zašto su one takve. To ne znači da se netko miješa u vaš posao, da narušava načelo neovisnosti vašeg rada, rekao je i dodao kako su policijski službenici permanentno pod kušnjom interne kontrole, interne javnosti, ali i opće javnosti. To je zahtjev vremena u kojem živimo”, rekao je Božinović.

“Mi živimo u vremenu kada se stvari brzo događaju, te se stoga i odluke moraju brzo donositi. U koliko postupci traju beskonačno, to nije ono što javnost očekuje. Odluka se mora donijeti u primjerenom roku i tek tada će se vratiti povjerenje”, naglasio je Božinović.

Reakcija na Facebooku pokazuje frustraciju u Splitu, ali se to širi i dalje. Porastom turizma, očekivalo se da će u Splitu doći do porasta kriminala, dilanja droge, ali to se nije dogodilo. No, percepcija je drukčija.

“Percepcija je vrlo važna zbog društvene klime. Po statističkim pokazateljima, Hrvatska što se tiče sigurnosti, napreduje sve više. U Splitu je značajno povećan broj zapljena droge u odnosu na sve prošle godine. To govori da je policija proaktivna i da je cijeli sustav dignut na višu razinu”, rekao je ministar.

“Nema nehumanog postupanja policije prema migrantima”

Što se tiče smrti šestero starijih osoba, ministar je kazao kako je to nešto strašno i kako se o ovom sustavu treba voditi sveobuhvatnije računa.

“Demografska slika Hrvatske je takva da će potreba za zbrinjavanjem starijih biti sve veća. Teško se može učiniti iskorak, ako nema međuinstitucionalne suradnje”, istaknuo je.