Ministar Dabro o protugradnoj obrani: ‘Ako ljudi s 40 godina iskustva tako kažu, ja bih to uvažio’

Autor: M.P.

Jako nevrijeme u ponedjeljak je poharalo dijelove Hrvatske. Najveće štete su zabilježene u Slavoniji, a posebno je stradala općina Bošnjaci gdje je jaka tuča razbijala prozore te napravila veliku materijalnu štetu. Stradale su kuće, krovovi, fasade, vozila, ali i poljoprivredne površine. Danas je pogođena mjesta obišao i potpredsjednik Vlade ministar poljoprivrede Josip Dabro i najavio pomoć države.

Najavio je da će posjetiti sva uništena područja i to već ovog vikenda. Dodaje, Ministarstvo će izraditi procjenu šteta i plan i program otplate štete, a za primjer u Bošnjacima i tvrtku Tanje Bilić imaju osiguran Fond za naknadu štete za dugotrajne nasade.

“Nakon procjene pristupit ćemo naknadi. Pet milijuna eura je procjena štete. To je sigurno po meni dva do tri puta veći iznos, no neka službe koje to rade kažu koji je to iznos”, rekao je za Dnevnik Nove TV.

Dabro o zahtjevima za protugradnom obranom: ‘Da pustimo da pada led?’

Komentirao je i zahtjeve da se vrati protugradna obrana. “Ono što je i meni zagolicalo maštu je to da znanost ne priznaje rakete, ali ako ljudi to traže, trebamo reparirati kompletan sustav. Ako to makar i psihološki znači ljudima…”, rekao je te na pitanje može li se tako ozbiljan problem rješavati na temelju psihološkog efekta pozvao sve da dođu u Slavoniju. “Ako ljudi na temelju iskustva od 40 godina kažu, ja bih uvažio ljude”.

Struka tvrdi da za protugradnu obranu ili zasijavanje oblaka nema podataka o učinkovitosti, a postoji upozorenje da zasijavanja bi mogla stvarati i velika zrna tuče.

“Onda da pustimo da pada led? Druge opcije? Nema tu puno opcija. Postoje neke nove metode koje treba ispitati. Govorim o onome što nam je pri ruci. Ja govorim o ljudima koji kažu da to djeluje, koji su radili u poljoprivredi”.

Ljudima će biti nadoknađena šteta, rok je 30 dana

O drugim opcijama kaže: “Mislite li da, primjerice, mreže mogu ovo izdržati? Ovo skida krovove s kuća. Naš prijedlog je protugradna obrana, pa kako god bude. A konkretan plan je da kada dobijemo od Županija procjenu, Vlada će donijeti odluku o financijskom iznosu i sudjelovati u isplati štete”.









Na pitanje od kuda novac za protugradnu obranu, kaže iz državnog proračuna. Rok za isplatu štete bit će 30-ak dana, obećaje. “Imamo i back up opciju. Ostalo nam je dva milijuna eura od prošlogodišnjih isplata šteta. Vlada je prošle godine dala 7 milijuna eura. Ostala su dva milijuna i taj novac će se pustiti u ophod za građevinski materijal”.