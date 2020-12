MINISTAR ĆORIĆ: ‘Tu će morati doći do masovne izgradnje objekata! Novac imamo, ali ne ide preko noći’!

Autor: Valneo Kosic

Vlada će preuzeti odgovornost za obnovu ovog područja, moramo ići u organiziranu izgradnju kuća. Imao sam priliku proći nekoliko mjesta, vidimo da je najveći dio kuća dugotrajno uništen i tu će morati doći do masovne izgradnje objekata. Za to imamo novac, dio iz sredstava doći će iz EU, dio iz proračuna. Taj postupak će trajati, to se ne može dogoditi preko noći, kazao je ministar gospodarstva Tomislav Ćorić za središnji Dnevnik HTV-a

Istaknuo je da je cilj u ova dva dana bio da se omoguće osnovni uvjeti za život i da se zbrinu građani koji su ostali bez svojih domova, da im se dostavi hrana i voda. U tijeku su i radovi na elektrifikaciji i vodoopskrbnom sustavu.

“Što se tiče operative, vjerujem da nje neće nedostajati, s obzirom na činjenicu da to ne mora biti operativa samo iz Hrvatske nego iz okolnih zemalja. Bitno je da imamo novac. Današnji posjet povjerenika Lenarčiča i gospođe Šuice jamstvo je toga da će EU odreagirati. Kontakti stranih državnika prema Vladi dokazuju da je cijela Europa spremna pomoći. Proračun Republike Hrvatske je u stanju istrpjeti bilo kakav izazov, a u smjeru prije svega izgradnje objekata i povratka naših građana”, rekao je ministar.

Upitan treba li ova katastrofa biti prilika da se Vlada sustavnije pozabavi s razvojem područja pogođenog potresom i da se zaustavi demografsko umiranje, Ćorić je rekao kako obnovi treba pristupiti sustavno da se u slučaju novog potresa ovakvo nešto ne ponovi.

“Sisačko-moslavačka županija je naša najranjivija županija još od Domovinskog rata i razvoj ove županije nije na razini razvoja većine županija u Hrvatskoj. Neovisno o tome, u Sisačko-moslavačku županiju i druge krajeve se ulagalo, ali ako govorimo o stambenom fondu, nemoguće je intervenirati u privatnu imovinu nekog građanina”, rekao je ministar.

U programu Vlade u razdoblju 2020.-2024., rekao je Ćorić, ide se prema razvoju krajeva poput Like, Gorskog kotara, Sisačko-moslavačke županije.

“Mi namjeravamo sredstva iz EU fondova usmjeriti u tom smjeru. Sredstva iz programa oporavka i otpornosti mogu ići u tom smjeru, da se prije svega oživi gospodarstvo, to je pretpostavka razvoja svih ostalih segmenata”, zaključio je.