Ministar Ćorić: ‘Nakon konzultacija s DORH-om odlučili smo ići na poništenje odluke’

Autor: dnevno

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić također se nalazi u Karlovcu na sjednici Županijskog odbora HDZ-a Karlovačke županije gdje je novinarima kratko prokomentirao slučaj Vjetroelektrane, piše N1.

“U lipnju 2017. prije nego što sam stupio na ministarsku dužnost, započele su konuzultacije s državnim odvjetništvom po ovom pitanju i nakon konzultacija s DORH-om odlučili smo ići na poništenje odluke iz 2017. kako bi zaštitili interes Republike Hrvatske i obranili se od potencijalne tužbe”, rekao je Tomislav Ćorić pojašnjavajući:

“Društvo koje je investitor, već je tada podnijelo tužbu protiv rješenja zbog šteta koje bi nastale nerealizacijom projekta.”

Kazao je da su u državno odvjetništvo na sastanak išli njegovi suradnici, među ostalima šef pravne službe i osobe iz dijela zaštite prirode. Na pitanje zašto to nije napravio njegov prethodnik Slaven Dobrović, Ćorić je rekao:

“Ministar Dobrović to nije napravio jer on nije napravio ništa tijekom cijelog mandata. Ne vidim da je u godinu i nešto dana njegovog mandata išta učinjeno, ali nije na meni da to govorim. Ušao sam u ovo kako bi se Hrvatska unaprijedila na tom području.”

Ministar dodaje da je rješenje Slavena Dobrovića iz ožujka bilo podložno tužbi. Na pitanje jesu li konzultacije s DORH-om uobičajene Ćorić je rekao da je ovoj specifičnoj situaciji to bilo potrebno:

“S obzirom na činjenicu da bi smjer mogao biti problematičan za Hrvatsku, kontaktirali smo državno odvjetništvo. Da to nismo učinili, nisam siguran da bih donio ovakvu odluku. Ne mislim da je nužno da svaku odluku objavljujem hrvatskoj javnosti jer sam siguran da hrvatski građani to ni ne očekuju. Referirao sam sve već na činjenicu da je Zelena akcija kao udruga tužila ovo rješenje, izgubila je tu tužbu na Upravnom sudu, dobili smo i žalbu. Zašto je ministar Dobrović tako postupio, treba pitati njega. Njegov nerad u ministarstvu nakon kojeg su ostale samo velike riječi, govore dovoljno o njemu. Vrijeme je da se odgovori na te teze.”

Dodao je da je Milenka Bašića, investitora u vjetropark Krš-Pađene, upoznao na službenom sastanku u ministarstvu kad je bio u društvu odvjetnika.

“Takvih sastanaka je bilo nekoliko, upoznao nas je s namjerama. Nisam to shvatio kao pritisak jer je on kao investitor samo iznio svoj pravne pozicije”, otkrio je Ćorić dodajući da nije bilo pritisaka i da s Josipom Rimac nije nikad razgovarao o tom projektu.

Što se tiče samog projekta Vjetroelektrane, Ćorić je rekao da prema njegovom saznanju on funkcionira: “Dovršen je, ne znam je li u cijelosti. Pretpostavljam da su i poticaji krenuli. Nisam imao priliku biti na otvorenju. Riječ je o privatnoj investiciji, rijetko izlazimo na takve događaje.”