Ministar Beroš poručuje: ‘Moramo biti spremni, moguća su nova žarišta koronavirusa na ljeto’

Autor: Dnevno

Epidemija koronavirusa u Hrvatskoj jenjava, mjere polako popuštaju no opasnost i dalje postoji i stoga i dalje moramo bit opreznii odgovorni. U srpnju nam slijede i parlmantarni izbori te je kampanja i priprema za njih u punom jeku. Ministar zdravstva Vili Beroš vjerojatno je trenutno najpopularniji HDZ-ovac i na njega u kampanji premijer i cijeli HDZ ozbiljno računaju. Situacija u zdravstvu i cijelom sustavu, plaće liječnika koji su nas u ovoj koronakrizi svih zadužili te njihovo nezadovoljstvo činjenicom da se spominje i f

O svim tim temama ministar je govorio u gostujući u RTL-u Danas.

Hrvati očito još nisu stekli kolektivni imunitet, a jesmo li spremni za najavljeni drugi val koronavirusa najesen upitali smo ministra zdravstva Vilija Beroša.

“Tim ispitivanjima određujemo antitijela u našem organizmu. To pokazuje da smo bili u kontaktu s virusom. To ne pokazuje je li u tom trenu virus u našem organizmu. Zemlje koriste ta testiranja da utvrde prokuženost populacije. Preliminarna istraživanja pokazala su da će ta prokuženost biti nešto viša, no zadnja istraživanja pokazuju da će ona biti oko 2-3 posto populacije, sličan rezultat očekujemo u Hrvatskoj”, kazao je ministar Beroš.

U Hrvatskoj su ovaj tjedan počela testiranja, a dosad je na obrađenih 200 uzoraka potvrđena pozitivnost na koronavirus od 2 posto.

“Ne mogu u ovom trenutku reći je li to dovoljno da nas sačuva od novog vala. S obzirom na to da je riječ o novoj bolesti, ne zna se hoće li taj imunitet biti privremen ili trajan. Optimalno bi bilo da bude trajan. Puno je otvorenih pitanja koji se odnose na drugi val. Uvijek nastojimo biti korak ispred virusa. To vrijedi i sada. Moramo biti ozbiljni, spremati se na najgore, a očekivati najbolje. Sukladno epidemiološkoj situaciji slijede ove mjere ublažavanja”, kaže Beroš. Ministar upozorava da postoji opasnost od pojave novih žarišta usred ljeta.

“Važna je brzina naše reakcije i epidemiološke službe koja obuhvati taj incident i sve njegove kontakte i stavi ih pod nadzor. Na taj način se najbolje može spriječiti širenje bolesti kao što smo vidjeli na Braču. Radimo na protokolima kako rješavati takvu problematiku”, kaže Beroš.

“Na račun ove epidemiološke situacije, koju mnogi u svijetu proglašavaju dobrom, išli smo u popuštanje. Nema bitnih pokazatelja da se nešto loše dešava”, kaže Beroš. Odbacuje da su mjere ublažene radi skorih parlamentarnih izbora.

“Apsolutno ne, one su posljedica dobre epidemiološke situacije i činjenice da ne možemo živjeti zatvoreni. Život nije stao. Morali smo ući u te mjere popuštanja. Da nema elemenata koji bi upućivali drukčije, govori i činjenica da se od današnjih šest novooboljelih, troje vratilo s rada u Njemačkoj, a dvoje iz Švedske, dok je jedan obiteljski kontakt iz Osijeka. Epidemiološka situacija je mirna, daleko smo od slobodne transmisije virusa.”

Bliže se parlamentarni izbori. Upitan gdje sebe vidi dalje u politici, Beroš kaže:

“Ja jesam član Vlade, kao takav sudjelujem u politici, ali moja je ideja biti funkcionalan ministar zdravstva i riješiti nagomilane probleme u ovom resoru. Mislim da zdravstvo nije privelo kraju svoju tranziciju. Moramo odgovoriti na brojne probeme”, kaže Beroš i dodaje da nisu razgovarali o mogućnosti da bude nositelj neke izborne liste.Proteklih dana liječnici se žale na smanjene plaće. Beroš kaže da je razgovarao s ravnateljma bolnica.

“Iz ministarstva je 2. travnja otišla jasna uputa koja se odnosi na sve aspekte plaćanja. Možda je geneza ovog problema što za ta dva tjedna koliko su zdravstveni djelatnici bili kod kuće nisu primali plaću kakva je prije bila, nego su primali prosjek tri zadnje mjesečne plaće. Ne mogu to komparirati s tjednima kada su radili. Najveći dio prigovora odnosi se na prekovremene koji nisu mogli biti ni ostvareni dok su bili kod kuće. Ako je samo to prijepor, onda neće biti problem. Svatko tko je radio, njegov rad će biti plaćen”, kaže Beroš.

Dodaje kako je čuo i za prigovore na neke naknade, poput onih za transplantacije.

“Nisu mogle biti isplaćene jer nije bilo transplantacijskog programa. Ja uvijek kažem da je razgovor najvažniji. Sve koji su se žalili upućujem na ravnatelje. Uputa Ministarstva bila je više nego jasna. Mislim da će se prijepori riješiti”, zaključuje ministar zdravstva Vili Beroš.