MIMOHOD U SPLITU POVODOM TROSTRUKOG UBOJSTVA: ‘Pravda za sve, otpor sustavu’

Stravično trostruko ubojstvo koje je 11. siječnja u poslijepodnevnim satima potreslo Split i Hrvatsku, a u kojem je 25-godišnji Filip Zavadlav pucnjevima iz kalašnjikova usmrtio Marina Bobana, Juricu Torlaka i Marina Ožića Paića zbog navodnih dugova koji je njegov mlađi brat ovisnik imao prema dotičnoj trojci pokrenulo je lavinu reakciju.

Pokrenute su grupe podrške Filipu Zavadlavu, što je također izazvalo brojne osude i pitanja. No kako su rekli jedni od sudionika tih aktivnosti, to zapravo nije podrška ili podržavanje trostrukog ubojstva nego izraz bunta prema sustavu i neradu onih koji su doveli do ove tragične situacije u kojoj je Filip Zavadlav usmrtio troje ljudi. Same organizatorice su oštro demantirale da iza ovog mimohoda stoji Facebook grupa ‘Pravda za Filipa’. ‘Ništa takvo. Nije podrška Filipu, nego otpor sustavu. Kontaktirali smo s policijom i prijavili im javno okupljanje na kojem očekujemo 20 ljudi. Nećemo dozvoliti transparente ‘Pravda za Filipa’ i ‘Heroj Filip’. Očekujemo da policija pregleda sve transparente prije početka mimohoda’, kaže Ružić a prenosi Dalmatinski portal.

Prosvjedni mimohod će se danas od 15 sati održati u Splitu pod nazivom “Pravda za sve, otpor sustavu”. Okupljeni građani, na čelu s organizatoricama mimohoda – Mirelom Znaor i Lanom Ružić krenuti od autobusnog kolodvora preko Rive pa do Šperuna, mjesta stravične tragedije, gdje će zapaliti svijeće ubijenima Marinu Ožiću Paiću, Jurici Torlaku i Marinu Bobanu, ali i počinitelju Filipu Zavadlavu jer su svi oni žrtve sustava.