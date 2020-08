MILOŠEVIĆ: ‘Moramo prihvatiti da Hrvati i Srbi na Oluju gledaju različito, treba razumjeti to bez osude’!

Autor: Dnevno

Boris Milošević, potpredsjednik Vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava te član Predsjedništva SDSS-a, dao je intervju za Glas Slavonije. Rekao je da reakcije na njegov odlazak u Knin još uvijek traju.

“Važno mi je da sam imao i osjetio podršku u namjeri da zajedno s Vladom mijenjamo društvo nabolje, da krenemo u budućnost s razumijevanjem jednih i drugih, bez omalovažavanja bilo čije žrtve. Sve to, moj dolazak u Knin, premijerov govor i druge geste, neće imati smisla ako se stane samo na tome, ako to ne bude jasno utvrđena politika Vlade. Prije svega građenjem dobre atmosfere u društvu u kojoj će biti moguće pomirenje i otvoren dijalog bez predrasuda i krivih pogleda zbog različite nacionalnosti”, rekao je Boris Milošević za Glas Slavonije.

Priznao je da je pritisak bio velik, i politički i medijski, te da je bilo niz negativnih reakcija. “Išao sam s dobrom namjerom i otvorena srca i u ovom trenutku smatram da nisam pogriješio. Ali prava ocjena bit će moguća tek s odmakom vremena, kada budemo znali što je moj dolazak u Knin sve pratilo i je li Vlada cijeli mandat vodila politiku pomirenja i smirivanja međunacionalnih tenzija u društvu”, dodao je.

Istaknuo je da je govor premijera Andreja Plenkovića za njega bio “ljekovit”: “Ono što posebno smatram važnim jest što je istaknuo kako Srbi ne doživljavaju Oluju na isti način kao i hrvatski narod i iskazao razumijevanje za to bez osude. Smatram sve to bitnim za Srbe u Hrvatskoj s obzirom na to da u dosadašnjem državnom službenom narativu nije bilo mjesta za priču djece Oluje, djece iz kolone, a to su danas odrasli ljudi, građani Republike Hrvatske. Sad se čuje i uvažava i njihovo iskustvo.”

Smatra da je dovoljno problema prošlo da se o toj temi može normalno razgovarati prihvaćajući razlike. Pozdravlja odlazak u Grubore i Varivode jer se “time odaje poštovanje nevinim starcima, građanima Republike Hrvatske ubijenima kada više nije bilo nikakvog razloga za ubijanje“, no ističe da nije bilo nikakvog uvjetovanja.

“I sam kao potpredsjednik Vlade i kao čovjek osuđujem i izražavam pijetet prema svim žrtvama, pa tako i hrvatskim, i osuđujem sve ratne zločine”, dodao je.

Odluka o podršci HDZ-u bila je, kaže, jednoglasna. “Nakon što je postalo jasno da ekstremna desnica nije ostvarila rezultat kakvom se nadala i da ne može utjecati na formiranje Vlade, za nas nije bilo previše dilema. Svima je bilo prirodno da nastavimo suradnju s partnerima koji su nam poznati i s kojima smo surađivali prethodne četiri godine. Nije to uvijek bila lagana suradnja, ali smatrali smo kako je to najbolje za srpsku zajednicu u Hrvatskoj i društvo u cjelini”, rekao je Milošević dodajući da reakcije iz Srbije nisu neočekivane:

“Očekivao sam da neće biti podrške ni razumijevanja, a nije me iznenadila ni razina osude ni količina uvreda. Prva polovina 90-ih je razdoblje od kojeg se Srbi u Hrvatskoj nikad neće oporaviti. Nije tu u pitanju samo Oluja, koja je samo po sebi bila najveće stradanje i egzodus. Danas je Srba oko 400.000 manje nego 1991., ostala nas je samo trećina u odnosu prema prijeratnim brojkama.”

Od Srbije očekuje podršku u ostvarivanju prava i razvijanju projekata koji su od interesa za zajednicu i idu prema očuvanju identiteta zajednice: “Bilo kakva podrška Srbije treba biti u skladu s unutarnjim propisima RH i međunarodnim pravom. To je legitimno i ne bi smjelo biti sporno.”

Komentirao je i korištenje pozdrava Za dom spremni u javnom prostoru.

“Moj stav, koji sam više puta iznosio i u Hrvatskom saboru, jest da pozdravu “za dom spremni” treba oduzeti pravo javnosti, samo sa strukom treba vidjeti koji bi način bio najbolji. To je pitanje osjetljivo i dijeli društvo iako zapravo nema nikakvih dilema čiji je to pozdrav i koliko je on neprihvatljiv. Osnovno polazište za raspravu o tom pozdravu treba nam biti stav Ustavnog suda da je riječ o ustaškom pozdravu Nezavisne Države Hrvatske te da taj pozdrav nije u skladu s Ustavom Republike Hrvatske. Stajalište Vijeća za suočavanje s prošlošću, koje je zauzelo stav da se on koristi isključivo u komemorativne svrhe, nije pravna norma na temelju koje bi sudovi i druge državne institucije mogle zauzimati svoje stavove, iako se to događa. Problem s takvim stajalištem Vijeća je što se ono u velikoj mjeri zloupotrebljava. Marširanje crnokošuljaša, uzvikivanje “za dom spremni”, pjevanje ustaških pjesama sigurno nisu slika Hrvatske kakvu u budućnosti želimo”, rekao je za Glas Slavonije.