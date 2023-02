MILOŠEVIĆ JE GNJEVAN, ‘NAMIRISALI SU KRV!’ Ovo je istina o policajcima koji su pozvani u srpsku vojsku: ‘Radi se linč i sprema lomača’

Mladi hrvatski policajac M.Č. (21) rješenjem PU vukovarsko-srijemske od 7. studenoga prošle godine udaljen je iz službe do okončanja disciplinskog postupka koji je u tijeku.

Razlog tome je što je preuzeo poziv Vojske Srbije da je pozvan na regrutaciju i mobilizaciju.

Iz PU navode kako je na ovakav način mladi policajac teško naštetio interesima službe i njenom ugledu te da je udaljenje iz službe bilo nužno radi preuzimanja poziva za upis u vojnu evidenciju Republike Srbije i to bez da je o tome obavijestio svog neposredno nadređenog rukovoditelja.

Uskoro su se pojavili navodi da takvih slučajeva ima još. U Saboru su ih nekoliko puta izrekli zastupnici Hrvatskih suverenista.

Tvrdili su, radi se o još 15-ak policajaca s područja policijskih uprava osječko-baranjske i vukovarsko-srijemske, koji su dobili isti poziv kao i mladi policajac koji je udaljen iz službe.

Milošević: Pokrenut je linč, namirisala se krv

SDSS-ov Boris Milošević o tome je danas govorio u Saboru. Tvrdi, to nije točno.

“Meta su u Saboru bili policajci s dvojnim državljanstvom, drugo državljanstvo je bilo srpsko. Proziva ih se zbog maltene državnog udara i to zbog jednog čovjeka koji je pogriješio u slučaju s administracijom i zato snosi posljedice, pokrenut je disciplinski postupak.

To očito nije bilo dovoljno, pa je pokrenut linč, govori se o mobilizaciji, ratovanju i tome slično. Uvjet za prijem u policiju je hrvatsko državljanstvo, nacionalnost nije odlučujući faktor. Osoba koja ima dvojno državljasntvo može biti u MUP-u. Namirisala se krv i jedan slučaj se diže kao nacionalna tema, priča se o 15 policajaca koji su dobili poziv od srpske vojske. Jaše se na toj neutemeljenoj činjenici. Prozivaju se svi građani RH koji imaju srpsko državljanstvo. Zašto stati samo sa srpskim državljanstvom? Hajdemo principijelno onda iz vojske i MUP-a izbaciti sve s dvojnim državljanstvom. Sada se od mladog čovjeka koji je pogriješio radi lomača za ostale”, rekao je Milošević.









‘Zbog dresova se prozivalo školu u Vukovaru’

Zatim je, kao primjer dizanja međunacionalnih tenzija, naveo slučaj škole u Vukovaru tijekom Svjetskog prvenstva u nogometu.

“Prije par mjeseci prozivalo se jednu školu u Vukovaru da je zabranjen dres hrvatske reprezentacije, da je to zabranio ravnatelj koji se Srbin i član SDSS-a. Nema veze što on nije zabranio niti je član stranke, a dovoljno je da je Srbin i da mu se crta meta. Ili kada je dizana tenzija svadbene kolone sa srpskom zastavom. Policija je reagirala kažnjavanjem nositelja zastave radi prekršaja Zakona o javnom redu i miru. Nije spomenuto da je kolona imala i hrvatsku zastavu, Sve svadbene kolone, mogli bi reći, krše javni red i mir vožnjom i trubljenjem. Kada god se može, pokušava se dizati tenzija, to je sramotno i nepotrebno. Slučaja o velikom broju policajaca koji primaju zahtjeve za mobilizaciju nema, koliko god se netko upirao to dokazati”, rekao je danas Milošević.

Pavliček: To je sigurnosni problem

Na to mu je odgovorio Suverenist Marijan Pavliček.









“To jest sigurnosni problem, Milošević vrijeđa sve koji su rekli istinu. A ravnatelj škole je rekao da od 1998. postoji pravilo da se ne nose obilježja koja vrijeđaju drugu stranu. Možete misliti. Drago mi je da su nakon mog govora sva djeca mogla ići sa svojim dresovima države u kojoj žive”.

Milorad Pupovac ranije je rekao kako je nužno da dvije države ‘razgovaraju kako bi se definiralo primarno i sekundarno državljanstvo, na osnovu kojeg se stječe vojna obveza’.

“Pripadnik hrvatske policije, vojske ili zaposlenik negdje drugdje u državnoj upravi, a posjeduje dvostruko državljanstvo, sasvim sigurno se ne bi trebao naći u ovakvoj situaciji. Onaj tko se sada ipak nađe, kao što je taj mladi policajac, morao bi znati da je u koliziji s državom u kojoj živi i da to predstavlja problem”, rekao je Pupovac.