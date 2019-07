MILJEVIĆ ZA DNEVNO ODGOVORIO DALIJI OREŠKOVIĆ: ‘Izgleda da je tu sumrak razuma’

Na tvrdnje Dalije Orešković da je ugledni zagrebački odvjetnik Veljko Miljević, koji trenutno zastupa Zdravka Mamića, svojom izjavom sve hrvatske suce izvrgnuo javnom sramoćenju, te da su te optužbe etički i kazneno-pravno neprihvatljive, poznati je odvjetnik reagirao u izjavi za naš portal.

”Dalija Orešković očito nije slušala moju izjavu na RTL-u jer sam ja na RTL-u prenio samo ono što sam spriječio. Izgleda da je tu sumrak razuma jer ja sam na RTL-u rekao vrlo precizno da je moj branjenik, a kojeg ja inače moram štititi u kaznenom postupku i silom Ustava i silom zakona o kaznenom postupku, imao namjeru nešto učiniti. Izgleda da ljudi ne znaju osnovne stvari o pravu, a koje iz Rimskog prava glase “Cogitationes poenam nemo patitur”, to jest, “zamišljanje se ne kažnjava“. Čovjek može zamisliti bezbroj zločina u svojoj glavi, ali ako ih ne izvrši ne može biti kažnjen”, objašnjava naš sugovornik podrobnije pojašnjavajući namjere njegova klijenta Mamića.

”Moj branjenik je imao namjeru nešto iznijeti, a ja sam ga u tome po sili svog autoriteta i braniteljske pozicije spriječio. Prema tome nikakva šteta nije nastupila. Nije se ušlo u zabranjenu zonu, uopće. Ja sam samo nešto spriječio što bi njemu štetilo, a eventualno bi štetilo i tima što se sada javljaju i nešto tvrde. Do sada u povijesti čovječanstva nije bio nitko izvrgnut napadima niti ruglu srama ako je spriječio nastupanje određene štete. Ovdje nitko nije prozvan. Nitko nije imenovan, što je moj branjenik inače htio, a ja sam to spriječio silom svog autoriteta i znanja i umjesto da mi daju kolajnu onda ovakvi koji ništa ne znaju o kaznenom pravu to komentiraju na takav način. Prema tome može komentirati tko što hoće, ali treba razumijeti Ustav i poziciju branitelja u kaznenom pravu , pravo na obranu kao temeljno pravo okrivljenika u kaznenom postupku i da se to zna, Dalija Orešković bi drugačije razmišljala . Dakle ja sam spriječio nastupanje nečega i kojom to logikom, kojom se to alkemijom dolazi do toga da sam ja nekog prozvao. Ja sam spriječio njega da on to iznese, u svakom slučaju spriječio da i on uđe u bilo kakvu kriminalnu zonu jer se za mišljenje ne kažnjava u niti jednoj pravnoj kulturnoj zemlji na svijetu , čak ni među urođenicima. Toliko o takvoj vrsti i kvaliteti takvih izjava”, zaključio je odvjetnik Miljević.