MILJENKO MANJKAS RAVNATELJ HRT-a? Plenković mu se želi odužiti za kampanju

Autor: Iva Međugorac/7Dnevno

Praksa je svake nove vlasti koja dođe na čelo Hrvatske da sa sobom dovede i neke nove, uglavnom svoje kadrove, koji se ne pozicioniraju samo po ministarstvima nego i po raznim drugim

institucijama – kojekakvim agencijama, državnim uredima i tvrtkama, koje uglavnom i služe kao hranidbeni lanac najisturenijih domaćih političara. Tu praksu ne misli prekinuti ni novi-stari premijer Andrej Plenković, njegov je HDZ na srpanjskim izborima dominirao, a prvi čovjek Vlade sada je napokon dobio priliku da kadrovira po svojem ukusu, ne osvrćući se na zahtjeve kojekakvih žetončića koji su kao preduvjet za potporu tražili instaliranje svojih kadrova na određene pozicije. No bez obzira na to što žetončići više nisu njegov problem, Plenković će se za neupitnu pobjedu na izborima ipak morati odužiti, i to baš kadroviranjima.

Atraktivan dio tog novog kadrovskog kolača svakako je HRT, državna televizija koja se u javnom prostoru percipira kao servis vladajuće garniture. Nije ta percepcija predaleko od istine i baš zato Plenković na javnom servisu želi imati svoje kadrove. Po kuloarima se šuška kako se fotelja ozbiljno zaljuljala aktualnom glavnom ravnatelju Kazimiru Bačiću, inače dugogodišnjem djelatniku kuće te samozatajnom šefu Tehnike. Kazo, kako ga od milja kolege zovu, nije ničim posebno Plenkoviću stao na žulj, štoviše, spominje ga se kao osobu blisku Plenkovićevoj prijateljici i ministrici kulture Nini Obuljen-Koržinek, koja i sada lobira za njegov opstanak, no s druge strane, Miljenko Manjkas više je puta kazao premijeru da bi mu ravnateljska pozicija na javnoj televiziji bila krunakarijere, te kako bi mu se time na najbolji mogući način odužio za odlično odrađen posao u HDZ-ovoj kampanji. No, osim Manjkasa, na ravnateljsku poziciju puca i jedan neimenovani

kandidat, a u kontekstu kandidature spominje se i Radovan Švob, koji bi se time vratio na televiziju na kojoj je započeo svoju karijeru. Inače, Kazimir Bačić diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu te magistrirao na Bledu studij menadžmenta. Na televiziju Zagreb došao je davne 1984. godine, a u trenutku kada je izabran za šefa HRT-a obnašao je dužnost šefa Tehnike. Samozatajni čovjek iz sjene, kako ga zovu na Prisavlju, dugi niz godina sjedi na vrlo visokim funkcijama na HRT-u, a na vrlo je visokim pozicijama tijekom cijele karijere i Manjkas, koji je u posljednje vrijeme prilično prisan s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem s kojim je radio na HDZ-ovoj kampanji za parlamentarne izbore, i to takvim intenzitetom da su se u stranci pitali vodi li Manjkas personaliziranu Jandrokovićevu ili stranačku kampanju.

Čiju god kampanju da je vodio, jedno je sigurno: Manjkas se oko HDZ-a vrti još od Tuđmanove ere. Bio je njegov savjetnik, nakon Tuđmana, zbližio se i s Tomislavom Karamarkom,

povezivalo ga se i s bivšom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, dijelom i zbog njegovih kvalitetnih odnosa s nekadašnjom predsjedničinom savjetnicom Mirjanom Hrgom.

Stari dugovi

Kada je o kvaliteti posljednje kampanje riječ, valja reći da je Manjkas kvalitetno osmislio personalizirane videe HDZ- ovaca, on je navodno bio taj koji je Jandrokovića uvukao u sukob s Raspudićem, a šuška se i da je baš po njegovim uputama Beroš zapalio javnost tvrdnjama o djeci iz domova i homoseksualnim parovima. Savjetovao je Manjkas i samog Plenkovića, baš kao što je nekoć dijelio političke lekcije njegovu prethodniku Karamarku. Medijske je stupce punio i kao potencijalni šef kabineta bivšeg premijera Oreškovića, čime je Karamarko navodno kanio podrezati njegov utjecaj na stranku, no na koncu su i Orešković i Karamarko pali u drugi plan. Time su u zaborav otišle glasine o Manjkasovim vezama s Anom Karamarko, ali i glasine o lošim odnosima s Milijanom Brkićem. Još u Karamarkovo doba šuškalo se da Manjkas ima ambicije vratiti se na HRT i preuzeti ravnateljsku fotelju, međutim, dobro je poznato da Karamarkova vladavina nije bila dugog vijeka. Dugovječna je zato bila Manjkasova karijera na HRT-u, gdje je devedesetih uređivao kultna Motrišta. Tada je slovio kao Pašalićev kadar. Nakon javne televizije skrasio se u Večernjaku, u kvoti članova iz Fonda za privatizaciju, a kada Večernji preuzima Styria, on se prebacuje na Plavi radio. Ondje je jedno vrijeme bio glavni urednik, zatim prelazi na Novu TV kao zamjenik direktora programa. Međutim, Manjkas ubrzo zbog neslaganja s programskim konceptom i informativnim programom te televizije daje otkaz te se zapošljava u Dinamu, a onda opet dolazi u Večernji, iz kojeg uz Sanaderov blagoslov odlazi s izdašnom otpremninom. Osniva tvrtku Cratis Retis, zamišljenu da bude krovna tvrtka cijele mreže Soundset. Kolege Manjkasa opisuju kao konzervativca i desničara, a većina njegovih nekadašnjih suradnika kao Manjkasovu ključnu osobinu navodi ambicioznost.

Pao u nemilost

Ambiciozno i odmjereno zavukao se pod kožu Jandrokoviću, a time i Plenkoviću koji bi mogao ostvariti njegov najveći san omogućujući mu poziciju glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, što će sasvim sigurno izazvati lavinu reakcija u javnom prostoru. No prije nego što ispuni obećanje koje je dao novom prijatelju Manjkasu, Plenković će morati stati pred prijateljicu Obuljen da joj objasni zašto se rješava njenog Kaze, međutim to ne bi trebalo predstavljati velik problem jer Bačić, prema ocjeni Europske federacije novinara, vodi javni servis s najgorom uređivačkom neovisnošću u Europi, na kojem se zloporabom zakona ušutkavaju novinari.

Navodno je baš zbog toga Bačić pao u nemilost premijera Plenkovića, naime, izložio ga je brojnim i neugodnim kritikama iz Europske unije. Njegova ostavka trebala bi navodno uslijediti najkasnije na jesen, a tko god da ga zamijeni, mogao bi se na javnoj televiziji sresti s pregršt problema. Rasulu svjedoče novinari i urednici vanjskopolitičke redakcije, problem je i nedostatak novinarskih kadrova u informativnom odjelu, a HRT je Plenkovića razočarao i prije pandemije koronavirusa, kada mu je Bačić priznao da zbog manjka kamera i kamermana te novinara neće moći adekvatno popratiti hrvatsko predsjedanje EU-om. Namjeravali su angažirati vanjske suradnike i njihovu opremu, međutim, kako zbog korone nije bilo ni adekvatnog predsjedanja, tako je priča o tome stala. Iako je priča stala, očigledno je ostalo Plenkovićevo nezadovoljstvo zbog kojeg je spreman okrenuti se nekim novim kadrovima koji su, doduše, djelatnicima na Prisavlju dobro poznati pa bi i eventualni Manjkasov povratak mogao biti dočekan na nož. No, možda je tek riječ o još jednom Manjkasovom pr-u…