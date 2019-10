Milinović za Dnevno potvrdio sastanak s Plenkovićem! Imamo zanimljive detalje

Autor: Iva Međugorac

Da bi spokojno vladao strankom, iza sebe moraš imati vojsku koja sjedi po lokalnim ograncima postulat je to na kojem počiva unutarstranačka demokracija u Hrvata. A baš na tom postulatu poskliznuti bi se mogao prvi čovjek HDZ-a, premijer Andrej Plenković koji doista formalno vlada strankom, no neformalno kada je o lokalnim ograncima riječ nad tom najsnažnijom mašinerijom nema baš nikakvu moć. Gašenje ogranaka, od Požege do Like, nije urodilo plodom, jer dok ugašeni ogranci i članstvo iz istih pokazuje otpor on u tim krajevima, na čelne pozicije nije uspio instalirati svoje ljude koji bi mu osigurali dominaciju.

Da je tome tako potvrdili su i nedavni europski izbori, na kojima je članstvo iz zanemarenih, lokalnih ogranaka otkazalo poslušnost. Priča je to koja je otišla u vjetar skupa s Kopalovim crnim labudovima, koji se nisu prokazali, iako su crni labudovi svi ti lokalni šerifi, koje Plenković ne uspjeva konsolidirati i staviti pod jedan, zajednički kišobran. Dio je to dote koju mu je ostavio Karamarko, koji je također na tom polju napravio značajan kiks, prepuštajući ogranke Milijanu Brkiću, koji na tome i gradi svoju ulogu glavnog stranačkog operativca.

Koliki je Plenković naivac, potvrdili su i lokalni izbori u Lici, a premda su HDZ-ovci predvođeni Marijanom Kustićem ondje u izbornoj noći slavili pobjedu, jutro je donijelo otriježnjenje pa se pokazalo da usprkos solidnim rezultatima lički HDZ bez Dade Milinovića nema moć kakvu je godinama imao u tome kraju, a pokazalo se i da hodočašćenja Plenkovića i karavane ministara tim krajem te pokušaj zbližavanja s građanima nisu urodili plodom. I ovih se dana Plenković zaletio do Gospića gdje se održavala manifestacija Jesen u Lici, bio bi to dio njegova uobičajenog premijerskog protokola da se ondje nije sastao s ličkim županom Milinovićem, istim onim Dadom kojega je prije nekoliko mjeseci izbacio iz stranke, nakon što mu se vojska njegovim pristaša autobusom postrojila pred središnjicu stranke. Susret je tvrde upućeni bio više no prisan, a Plenković je pak u svojem obraćanju lokalnim medijima pohvalio Milinovića i njegov rad na čelu županije.

Zapitalo se tada lokalno stanovništvo, ali i dio HDZ-ovaca što se to događa s premijerom koji hvali svojeg oponenta Milinovića. A događa se po svemu sudeći još jedan diskretan Plenkovićev poraz i padanje pred onima koje je nastojao eliminirati. Nakon europskih izbora pokorio se tako pred Brkićem, koji je iz te bitke izašao kao pobjednik, premda se do svibanjskih izbora nalazio na Plenkovićevom popisu za odstrel, a sada se izgleda pokorava i pred Milinovićem kojega je navodno pozvao da se vrati u stranku iz koje je naprasno izbačen, a povod za to mogli bi biti predsjednički izbori.

Milinovićeva potpora HDz-ovoj kandidatkinji Kolindi Grabar-Kitarović pred koju se ispriječio Miroslav Škoro, mogla bi biti i više no značajna, a predsjedničina pobjeda u bitci za Pantovčak, karika je o kojoj Plenkoviću ovisi opstanak na političkoj sceni. Činjenica jest da HDZ-ovci svojeg čovjeka za Liku, Milinovićevim odlaskom naprosto nemaju, Kustić nije netko tko ima utjecaj na šire članstvo, niti on može mobilizirati birače.





”Jesam, susreo sam se s premijerom Plenkovićem, vrlo smo ugodno razgovarali, a planiramo razgovarati i dalje, ja sam u srcu HDZ-ovac”, komentirao nam je kratko Milinović dodajući da ga Plenković nije zvao da se vrati u stranku, nitko ga dodaje nije zvao niti za predsjedničke izbore.

”Mi čekamo početak kampanje, za sada se nismo odredili po pitanju toga koga ćemo podržati na predsjedničkim izborima”, kaže lički župan, koji svojim HDZ-ovim srcem ipak ne podržava aktualnu šeficu države i svoju prijateljicu Kolindu Grabar-Kitarović, to je izgleda nešto o čemu će se još raspravljati i što će se dogovarati ispod stola, jer kao što je dobro poznato hrvatskom puku ništa u politici, poglavito onoj domaćoj nije besplatno.

Plenković, pred kojim su nakon predsjedničkih i unutarstranački te parlamentarni izbori, već sada ozbiljno mora zasukati rukave, ako ima namjeru biti relevantan pa doista nije nemoguće da je kleknuo pred ličkim šerifom, kako ponovno iz izbornih bitki ne bi izašao kao politički gubitnik. Milinović se pokazao kao tvrd orah, a relativna pobjeda HDZ-a na nedavnim izborima u Lici nije bilo dovoljna da se okonča proces njegove detronizacije, štoviše desilo se upravo suprotno jer lički HDZ-ovci nedavno su podržali proračun i spasili Milinovića te izbjegli u posljednji trenutak nove, izvanredne izbore.

Plenković se polako, ali sigurno promiče u čovjeka koji gubi kontrolu nad strankom, stvari se u stranci odvijaju i mimo njega, i mimo njegove volje pa je stoga primoran klečati pred onima na koje u svojim križaljkama naprosto nije računao, jer lokalni ogranci u vrlo osjetljivoj kampanji biti će mu i više no potrebni, toga se vrli premijer kasno sjetio.