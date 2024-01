Milinović usporedio svoje i Habijanove mišiće pa Plenkoviću postavio škakljivo pitanje

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Bivši ministar zdravstva i nekadašnji župan Ličko-senjske županije, liječnik Darko Milinović ljubitelj je tjelovježbe i sporta što nerijetko dokazuje objavama na svom Facebook profilu.

No, sada je otišao korak dalje pa je svoju zavidnu fizičku spremu upregnuo kako bi ‘bocnuo’ premijera Andreja Plenkovića, bivšeg stranačkog kolegu, koji je u Vladu na mjesto ministra gospodarstva nedavno doveo Damira Habijana, također poznatog ‘mišićavca’.

“Evo pitanja za Plenkija. Bih li ja bio bolji (čitaj jači) ministar gospodarstva da nisam izbačen iz HDZ-a? Na Grobniku bajkeri znaju da bih bio brži. Imam diplomu s visoke poslovne škole-nadzor i korporativno upravljanje, bio sam potpredsjednik Sabora pa Vlade i ministar zdravstva te najviše mandata osvajao na izborima. Ako su uvjeti bili fizičke naravi također se bilježim sa štovanjem. Doduše, 10-ak godina sam stariji od izabranog ministra, a to znači i iskusniji. Ups… provjerio sam, 20-ak. A moja slika je od prošle godine, znači 19. Jedina mi je “mana” da nisam naučio pokorno slušati. Znači, i da me nisu izbacili, ništa od mene. A tko bi ga znao. Nije ni Anušić baš pokoran”, piše Milinović koji je objavio slike sebe i Habijana, gole do pasa, kako bi ljudi mogli usporediti stupanj isklesanosti njihovih torza.

‘Tko zna, ako se predomislite zovite…’

“Eto vam vam moje karakteristike pa tko zna, ako se predomislite zovite. CV vam je dostupan, a za usporedbu evo slika, da se ne moram skidati pred vama. Još malo mojih karakteristika. Nisam mudar (čitaj Butković), nisam ljevičar (čitaj Obuljen), nisam vitez za Istanbulsku (čitaj Rajner), nisam neukusno pokoran (čitaj Grlić Radman), nisam žetončić (čitaj kako hoćeš, previše ih je za sve napisati). Nastavi niz. Naravno, ministru puno sreće bez savjetnika i plina za cent i da ne pusti trbuščić za vrijeme ministrovanja kao mnogi”, poručuje Milinović koji je nekada bio poznat kao ‘lički šerif’, a s obzirom na ovu objavu, mogao bi proći i kao ‘lički provokator’.

Podsjetimo, Darko Milinović prošao je dramatičan politički put. 2018. je izbačen iz HDZ-a nakon što je sa stotinjak ličkih HDZ-ovaca došao u Zagreb pred središnjicu stranke i tražio sastanak s vodstvom kao i objašnjenje zašto su tri puta odgođeni unutarstranački izbori u Ličko-senjskoj županiji i Gospiću.

Iz HDZ-a su nakon tog incidenta pokrenuli stegovni postupak protiv Milinovića zbog “osobito teške povrede članske obaveze”. Milinović je odluku o svom izbacivanju nazvao “neopravdanom i nedemokratskom”.