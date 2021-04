MILINOVIĆ U CIPELAMA PREMIJERA: ’Da sam ja on, ministar Beroš bi ovaj ili sljedeći tjedan trebao biti bivši’

Autor: M.V.

Nekadašnji ministar zdravstva, a trenutno Ličko-senjski župan i predsjednik stranke Lipo Darko Milinović gostovao je u Newsroomu gdje se osvrnuo na svoj bivši resor, sada u rukama Vilija Beroša. Govori kako je jasno da je fotelju preuzeo bez reforme u ladici, a onda je postao heroj koji se bori s covid krizom. Ipak, počinio je kobnu pogrešku-okrenuo se protiv premijera, tvrdi Milinović. “On je načet, napravio je gaf kada je direktno optužio premijera. Još teži gaf kada je rekao da ne zna da su kamere uključene jer to znači da kada nema kamera, ministar govori da je premijer kriv što nema reformi”, rekao je pa dodao: “Čini mi se da je priznao krivnju kada je poništio natječaj”.

Opisuje potom i kako je on donosio reforme. “Vi morate imati političku snagu i moć i povjerenje premijera. Predstavite to stranci i nakon toga koalicijskim partnerima. Ja sam tri ili četiri puta govorio o reformi pred tadašnjim vrhom stranke”, govori. “Reći da se čekaju lokalni izbori pa nakon toga ići na reforme govori o tome da postoje kalkulacije”, jasno će.

Ističe zatim i kako je izostao politički gard ministra, a tvrdi kako on dozvoljava da se troškovi u zdravstvu pokrivaju zdravstvenim novcem. “To je novac koji pripada zdravstvenom sustavu i onda na kraju godine ministar Marić pokriva troškove. Rekao sam da ako budu previše hvalili ministra financija da to znači da nemamo dobrog ministra zdravstva”, govori.

Posao s cvjećarkom

Osvrnuo se i na natječaje za poslove u ministarstvu, a dakako i na onaj najzvučniji – s tvrtkom Navada čija je primarna djelatnost aranžiranje cvijeća. On se osvrće na Kujundžića pa govori kako ovo uistinu pobuđuje percepciju da se pokušava pogodovati na natječajima.

Govoreći o premijeru, tvrdi kako je ovo vrijeme da premijer pokaže je li lider.









“Ja da sam na njegovom mjestu, ako sam odlučio da Beroš ode, onda bi otišao ovih dana. Ako ga bude branio do lokalnih izbora, pa ga smijeni nakon lokalnih izbora, Andrej Plenković će ponovno pokazati svoju slabost. Ja da sam na njegovom mjestu, a on ima informaciju je li to sve istina, ministar Beroš bi već ovaj ili sljedeći tjedan trebao biti bivši”, zaključuje.