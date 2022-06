MILICA I ALEKSANDRA SU TEK POČETAK, SLIJEDI JOŠ VEĆA AFERA! Split se trese od skandala: Puljak i Ivošević u nevolji, zagrizli mamac moćnih igrača

Autor: E.P/7dnevno

U gradu pod Marjanom u nedjelju će se održati prijevremeni izbori. Iako je Ivica Puljak prema anketama mogao mirno spavati i planirati kako će učvrstiti svoju većinu i početi upravljati gradom bez zadrške, preko noći je došlo do novog preokreta.

Naviknuti su Splićani na neobične i samo splitskom podneblju specifične dogodovštine kao iz “Velog mista”, no ovakvu vrstu “seks-afere” nisu imali prilike pratiti u medijima.

Sve je počelo kada je Večernji preko novinara Jurja Filipovića, koji redovito dobiva informacije iznutra kad je gradonačelnik Centra Puljak u pitanju, objavio da posjeduje prepiske s eksplicitnim seksualnim audio i video zapisima između Bojana Ivoševića, bivšeg splitskog dogradonačelnika, i bivšeg gradskog vijećnika Luke Baričića – s dvjema djevojkama iz Srbije od kojih se jedna predstavila kao maloljetna.





Iako su akteri u početku tvrdili da su medijske tvrdnje netočne, ubrzo su puštene i prepiske između Puljkovih mladih lavova i navodno djevojaka iz Srbije.

Ivošević se pravdao kako je on prekinuo komunikaciju s jednom od djevojaka, no objavljene prepiske opovrgnule su njegovu tvrdnju te je jasno da on nije bio taj koji je prekinuo dopisivanje s djevojkom, nego je maloljetnu djevojku nastavio pozivati da dođe na druženje u Split.

Prljavi poslovi

I dok je Baričić zbog seks-afere odlučio napustiti politiku, Ivošević ni ovog puta ne odustaje i čvrsto stoji iza svojeg rada i stava da nema razloga odstupiti s dužnosti i da nije učinio nešto što nije u skladu sa zakonom, a ni s moralnom odgovornošću visokog javnog dužnosnika. Sve to dogodilo se na korak do izbora. Kerum i HDZ-ov doktor Zoran Đogaš vrebaju iz sjene i namirisali su krv već politički ranjenog Puljka.

A Split je često, uz tek nekoliko iznimaka, birao u najmanju ruku osebujne političare koje su mnogi analitičari etiketirali i kao “antipolitičare”. Posljednji od njih, Željko Kerum, usred kampanje je priznao da se razvodi od svoje zakonite supruge zbog ljubavnice, od njega inače desetljećima mlađe Fani, kojoj je napravio dijete. Uz to je dodao i onu poznatu da *ebe kao Hektor i zatim rutinski dobio izbore. Mnogi su se tada zgražali, a danas zgražanje izaziva Ivošević koji već godinama skandalizira splitsku javnost, a u posljednje dvije godine napadao je novinare, gradskog vijećnika, radnike u gradskim tvrtkama i nije mu previše naškodilo.

Ipak, moguće je da će se ovog puta vrckavi Splićani koji se vole i dobro narugati okrenuti protiv Puljka i pomalo redikulne ekipe. U cijeloj priči zanimljivo je kako ugledni znanstvenik Puljak još jednom staje iza problematičnog mu zamjenika – koji mu je odradio sve ‘prljave’ poslove, dok je gradski vijećnik također bespogovorno podmetnuo leđa za kolegu. Puljak pak tvrdi da je sve namještaljka, supruga mu Marijana koja inače drži uzde stranke stava je da skandala nema jer ništa nije bilo protuzakonito, a sam Ivošević je nonšalantno izjavio kako “nema seks-skandala jer nije bilo seksa”.

Vezano uz tvrdnje kako su mladim splitskim lavovima Luki Baričiću i Bojanu Ivoševiću smjestili te ih uvukli u stupicu, doznali smo da je ova obavještajna operacija vrlo dobro organizirana i samo je početak lavine koja uskoro slijedi u vidu još veće afere. Slabe točke Puljkove najslabije karike, Bojana Ivoševića i njegove ekipe, brzo su uočile i službe, te se čini kako su genijalno i profesionalno iskorištene. Naime, izgledni preokret snaga u Splitu i izgledno preuzimanje drugog najvećeg grada od vladajuće stranke, preko jedne ovakve afere, za svaku je pohvalu onoga tko ju je osmislio. I to baš zato što je procjena te osobe ili te službe o Ivoševiću i Baričiću bila apsolutno točna, te su oni zagrizli ponuđeni mamac i vidu “Milice” i “Aleksandre”. To pak vodi do promjene javnog mnijenja prema favoritima splitskih izbora.









Osim toga, kako često biva pri dolasku na vlast neke nove opcije i političke ličnosti, Ivošević i Puljak su izbore dobili uz pomoć brojnih kontroverznih poduzetnika s kojima je sve dogovarao upravo Ivošević. Znamo da u politici ruka ruku mije pa su tako i poduzetnici očekivali povrat uloženog novca u Ivoševića, no kako doznajemo, nisu dobili obećani dio kolača i sada je red moćnih igrača koji žele vidjeti Ivoševićev, a posredno i Puljkov pad sve veći.

Zna to vrlo dobro Andrej Plenković, kojemu bi eventualna pobjeda njegova uglednog doktora, ali političkog anonimca Zorana Đogaša, značila veleban uspjeh i vraćanje Splita pod HDZ-ove skute i u stranačkim kuloarima to bi bilo označeno političkim potezom godine. Prema posljednjim anketama, a prije izbijanja afere, Puljak bi u drugom krugu protiv HDZ-ova Đogaša bio u prednosti gotovo za statističku pogrešku, što ostavlja veliki prostor za promjene javnog mnijenja nakon izbijanja seks-afere. Naravno, ne treba olako shvatiti ni kandidaturu bivšeg gradonačelnika Keruma koji je u svojem stilu počeo poentirati čim je ova afera izašla u medijima. No veći dio javnosti pogrešno misli da Kerum stoji iza ove obavještajne afere.

Divlji grad

Politički analitičar i komentator Karlo Jurak za 7dnevno rekao je kako smatra da će ova afera iznjedriti vrlo jasne rezultate izbora: “Puljak će ili dobiti još mnogo uvjerljivije nego ranije ili će potpuno potonuti – mislim da nema trećega, tj. nečega između. Sve ovo će proizvesti taj polarizirajući učinak i rizik je na objema stranama – i HDZ-ovoj i Puljkovoj. Treba napomenuti da je HDZ zaigrao otpočetka na taktiku kojom je Puljak igrao ranije – ‘pristojni’ i ‘pametni’ Split – pa je kandidirao čovjeka koji nije njihov član, a još je i znanstvenik, kao i Puljak.









Eto, ispalo je tako da se u Splitu natječu dva ‘pristojna znanstvenika’, a Split je stalno na glasu kao ‘divlji’ grad. Teško je reći, možda je njihova sinteza upravo i njihova suprotnost – vječni kandidat i ‘mutitelj vode’ – Kerum, koji nije ni pristojan, ni znanstvenik”, rekao je Jurak.

Treba podsjetiti i da je nakon prve ovogodišnje afere zbog prijetnji novinarki Slobodne Dalmacije bračni par Puljak pružio ruku Bojanu Ivoševiću i dao mu još jednu šansu, a on je tada izjavio da se povlači iz javnosti te će raditi na svojim komunikacijskim vještinama u tišini. Čini se da bi za Puljka bilo bolje da se Ivošević nije povukao u tišinu…